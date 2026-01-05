फटे होंठों में होती है जलन? होम्योपैथिक डॉक्टर ने बताया प्राचीन नुस्खा, एक हफ्ते में मुलायम हो जाएंगे लिप्स

Fate Hothon ka Gharelu Ilaj: सर्दियों में ठंडी हवा के कारण त्वचा से जुड़ी कई समस्याएं सामने होने लगती हैं. इनमें सबसे आम समस्या है- फटे होंठ. ठंड और सूखी हवा होंठों की नमी को कम कर देते हैं, जिससे वे रूखे और फटने लगते हैं. साथ ही कई बार जलन भी होने लगती है. इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए कई लोग बाजार में मिलने वाले लिप बाम और पेट्रोलियम जैली लगाते हैं, लेकिन इससे फायदा देखने को नहीं मिलता है. साथ ही केमिकल युक्त होने के कारण इनसे होंठों में कालापन भी आ जाता है. ऐसे में कुछ घरेलू उपचार ही बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं. आज हम आपको ऐसा प्राचीन देसी नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिसे अपनाने से 1 ही हफ्ते में आपके लिप्स मुलायम और शाइनी हो जाएंगे. इसकी जानकारी होम्योपैथिक डॉक्टर उमंग खन्ना ने अपने यूट्यूब चैनल से वीडियो शेयर कर दी है.

क्या है प्राचीन नुस्खा?

डॉक्टर उमंग बताते हैं कि फटे होंठों से छुटकारा पाने के लिए आप रोजाना अपनी नाभि पर सरसों का तेल लगाएं. उनका दावा है कि मात्र एक हफ्ते में ही इस उपाय से होंठ फटना बंद हो जाएंगे और लिप्स मुलायम दिखेंगे.

डॉक्टर उमंग के अनुसार सरसों के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाए जाते हैं, जो नाभि के जरिए शरीर में पहुंचते हैं और होंठों को फटने से रोकते हैं.

फटे होंठों पर सरसों का तेल लगाने से लिप्स में नमी बनी रहती है और फटते नहीं हैं. साथ ही होंठों को मुलायम और गुलाबी बनाने के लिए भी यह तेल काफी ज्यादा मददगार होता है. इससे त्वचा में नमी तो बढ़ती ही है, साथ में कालापन भी दूर होता है.

नाभि में सरसों का तेल रोजाना लगाने से गैस, अपच, कब्ज और पेट दर्द जैसी समस्या दूर होती है और पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है.

इससे त्वचा में अंदर से पोषण मिलता है और स्किन हाईड्रेट रहती है जिससे स्किन प्रॉब्लम्स होने का खतरा कम हो जाता है.

सरसों के तेल में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.