विज्ञापन
विशेष लिंक

बदलते मौसम में लिप्स का रखें खासा ध्यान, इस तरह रूखे और बेजान होने से बचाएं

Home Remedy For Dry Lips: रोज रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल से होंठों की मालिश करें. एलोवेरा जेल होंठों की नमी बनाए रखता है और इन्हें रूखा होने से भी बचा सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
बदलते मौसम में लिप्स का रखें खासा ध्यान, इस तरह रूखे और बेजान होने से बचाएं
Home Remedy For Dry Lips: कई बार पानी की कमी से भी होंठ फटने लग जाते हैं.

Home Remedy For Dry Lips: कुछ ही महीनों बाद सर्दी दस्तक देने जा रही है. मौसम बदलते ही सबसे पहला असर होंठों की त्वचा पर पड़ता है. होंठ रूखे और बेजान होने लग जाते हैं. अगर सही से होंठों की केयर न की जाए तो इनसे खून भी निकल सकता है. इसलिए ये बेहद जरूरी है कि आप अपने होंठों की केयर अच्छे से करें और नीचे बताए गए घरेलू उपायों की मदद से इन्हें रूखा और बेजान होने से बचाएं.

होंठों को कैसे रखें मुलायाम (Home Remedy For Dry Lips)

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

एलोवेरा जेल लगाएं

रोज रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल से होंठों की मालिश करें. एलोवेरा जेल होंठों की नमी बनाए रखता है और इन्हें रूखा नहीं होने देता है. आप चाहें तो खुद से घर में भी एलोवेरा जेल बना सकते हैं. एलोवेरा लेकर उसे बीच में से काट दें और इसमें मौजूद जेल चम्मच की मदद से निकालकर होंठों पर लगा लें.

बादाम का तेल

त्वचा के लिए बादाम का तेल उत्तम माना गया है. बादाम के तेल से होंठों की मालिश करने से ये सोफ्ट बनें रहते हैं और बेजानपन भी दूर हो जाता है. दो बूंद बादाम का तेल लेकर उसे अच्छे से होंठों पर लगाएं और रात भर इसे ऐसे ही थोड़ दें. 

घी

घी भी होंठों की त्वचा को मुलायम रखने का काम कर सकता है. दिन में अगर दो तीन बार घी होंठों पर लगाया जाए तो ये नरम बने रहते हैं और फटते भी नहीं हैं.

शहद और चीनी

एक चम्मच शहद के अंदर आप चीनी मिलाकर इसे होंठे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. 5 मिनट मसाज करने के बाद हल्के गर्म पानी से इसे साफ कर लें. ऐसा करने से होंठ सोफ्ट हो जाएंगे साथ ही इनका कालापन भी कम हो सकता है.

खूब पानी पीएं

कई बार पानी की कमी से भी होंठ फटने लग जाते हैं. इसलिए आप पानी जमकर पीएं और एक दिन में कम से कम 7 से 9 गिलास पानी पीएं.

तो ये थे कुछ घरेलू उपाय जिनकी मदद से होंठों को रूखा और बेजान होने से बचाया जा सकता है.  

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Home Remedy For Dry Lips, Dry Lips, Dry Lips Kaise Theek Karey, Dry Lips Treatment Overnight Home Remedies
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com