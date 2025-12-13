विज्ञापन

गुलाब की पंखुड़ियों और दूध से ऐसे बनाएं गजब का देसी लिप बाम, फटे होंठ हो जाएंगे गुलाबी और मुलायम

Dry Lips Home Remedies: आज हम आपको कुछ देसी लिप बाम बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से आपके फटे होंठ न केवल मुलायम होंगे बल्कि पिंक भी हो जाएंगे.

घर पर कैसे बनाएं देसी लिप बाम?
Dry Lips Home Remedies: सर्दियों के मौसम में स्किन से जुड़ी समस्याएं होना काफी ज्यादा आम है. दरअसल, ठंडी हवाओं के कारण त्वचा की नमी चली जाती है और स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है. इसी वजह से होंठों के फटने की समस्या भी ठंड के मौसम में बहुत परेशान करती है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले तरह-तरह के लिप बाम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन केमिकल युक्त होने कारण इससे होंठों में कभी-कभार कालापन भी दिखना शुरू हो जाता है. ऐसे में घरेलू नुस्खे ही बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं. आज हम आपको कुछ देसी लिप बाम बनाने का तरीका बताने जा रहे हैं जिन्हें इस्तेमाल करने से आपके फटे होंठ न केवल मुलायम होंगे बल्कि पिंक भी हो जाएंगे.

1. गुलाब की पंखुड़ियों और दूध का लिप बाम

इन दोनों चीजों का लिप बाम बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप आप 6-7 गुलाब की पंखुड़ियां लें और थोड़े से ठंडे दूध में भिगोकर रख दें. 10 से 15 मिनट बाद दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट बना लें. अब आपका लिप बाम बनकर तैयार हो गया है. इसको अब रोज अपने होंठों पर मसाज करते हुए लगाएं. इससे त्वचा मुलायम होगी और होंठ पिंक बनेंगे. दरअसल, गुलाब में एंटीऑक्सिडेंट पाए जाते हैं जो कालेपन को कम कर होंठों को पिंक बनाते हैं. वहीं, दूध लिप्स को मुलायम बनाने में मदद करता है. 

2. हल्दी और दूध

आप हल्दी और दूध की मदद से भी घर में लिप बाम बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी बहुत जरा सी हल्दी लें और फिर उसमें कुछ बूंद दूध मिलाएं. अब दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को अपने लिप्स पर मसाज करते हुए लगाएं और फिर साफ कर दें. इससे होंठो का फटना और कालापन दूर हो जाएगा.

3. चीनी और नारियल तेल का स्क्रब

फटे और काले होंठों से छुटकारा पाने के लिए आप चीनी और नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी में 1 चम्मच चीनी के साथ आधा चम्मच नारियल तेल मिलाएं. अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर एक स्क्रब तैयार कर लें. इसके बाद इस मिश्रण को लिप्स पर हल्के हाथों से लगाएं और अच्छे से रगड़ें. इससे डेड स्किन हटेगी और होंठे पहले से ज्यादा मुलायम-गुलाबी हो जाएंगे. 

4. एलोवेरा

लिप बाम के तौर पर आप एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं. कोशिश करें कि आप बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट की जगह ताजा एलोवेरा जेल निकालकर होंठों पर लगाएं. इससे स्किन में नमी आती है और लिप्स मुलायम हो जाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Dry Lips, Dry Lips Home Remedies, Beauty Tips, Lifestyle, Lifestyle News
