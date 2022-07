Worst Habits For Eyes: ये 7 गंदी आदतें बना सकती हैं आपको अंधा, आज से ही छोड़ दें वर्ना Eyesight हो जाएगी बिल्कुल कमजोर

Reasons Of Weak Eyesight: अपनी कुछ आदतों को सुधारकर आंखों की रोशनी के बढ़ा सकते हैं.

खास बातें बुरी आदतें बनाना आसान है जो आगे आंखों की समस्याओं का कारण बनती हैं.

अपने सेल फोन पर बहुत अधिक समय बिताना आंखों के लिए नुकसानदायक है.

कुछ फल और सब्जियां आपकी आंखों के लिए जरूरी हैं.

Habits That Weaken The Eyes: आंखों की रोशनी का खराब होना आनुवांशिकी, उम्र और आपके वातावरण सहित कई कारकों पर निर्भर करता है. हालांकि बहुत से लोग केवल अपने आंखों (Eyes) से ठीक तरह से देखने के लिए लेंस लेते हैं, जैसे चश्मा या कॉन्टैक्ट, लेकिन लोग अपनी आंखों की देखभाल (Eye Care) के लिए अन्य जरूरी कदम नहीं उठाते हैं. खासकर आज की दुनिया में जहां आप स्क्रीन से घिरे हैं, बुरी आदतें (Bad Habits) बनाना आसान है जो आगे आंखों की समस्याओं का कारण (Cause Of Eye Problems) बनती हैं. आपकी कई सामान्य अनहेल्दी हेबिट्स हो सकती हैं जो खराब आंखों की रोशनी का कारण (Cause Of Poor Eyesight) बन सकती हैं. इन आदतों पर ध्यान दें, उन्हें तोड़ें और भविष्य में सालों तक अपनी हेल्दी आंखों की रोशनी को बनाए रखें.

आंखों के कमजोर होने का कारण | Reasons For The Weakening Of The Eyes