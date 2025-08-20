आपकी आंखें आपको कौन सी स्वास्थ्य चेतावनी बता रही हैं? एक्सपर्ट ने कहा समय रहते पहचानना है जरूरी

Diseases Signs In Eyes: शरीर अगर किसी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत की चपेट में आता है तो इसके साइन आंखों पर भी दिखने लगते हैं. हमारी आंखें भी हमें संकेत देने लगती हैं कि कुछ ठीक नहीं है. अचानक से धुंधला दिखाए देने से लेकर आंखों पर काले-पीले निशान नजर आना भी किसी बीमारी की तरफ इशारा हो सकता है. इसी बारे में बता रही हैं न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन. एक्सपर्ट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया है कि ओमेगा 3 की कमी, किडनी की दिक्कतें, थायराइड इंबैलेंस, हाई कॉलेस्ट्रोल या डायबिटीज होने की साइन आंखों पर कैसे दिखते हैं. साथ ही शेयर किया कि किस तरह इन दिक्कतों से छुटकारा पाया जा सकता है.

आंखों पर दिखते हैं बीमारियों के संकेत

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, अगर आपको अपनी आंखें फूली हुई दिख रही हैं या पफी नजर आ रही हैं तो यह डिहाइड्रेशन, वॉटर रिटेंशन, जरूरत से ज्यादा नमक खाना, किडनी की दिक्कतों और थाइराइड इंबैलेंस के कारण हो सकता है. इस दिक्कत को दूर करने के लिए नमक का सेवन कर करें, पैकज्ड फूड कम खाएं, 2 से 3 लीटर पानी रोजाना पिएं और 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लें.

ऐसा हाई कॉलेस्ट्रोल के कारण हो सकता है. ज्यादातर 40 से कम उम्र के लोगों को यह होता है. इस कंडीशन में ओमेगा -3 से भरपूर चीजें जैसे चिया सीड्ल, अलसी के बीज, अखरोट और फैटी फिश खाएं. रोजाना 30 मिनट वॉक करें और रेग्यूलर लिपिड प्रोफाइल चेकअप करवाएं.

आंखों के नीचे काले घेरे पड़ना नींद की कमी, तनाव, थकान, पानी की कमी और आयरन की कमी के कारण हो सकता है. एक्सपर्ट का कहना है इससे बचने के लिए स्लीप रूटीन को बेहतर करने पर ध्यान दें. आयरन से भरपूर चीजें जैसे चुकुंदर, खजूर, गुड़ और पालक खाएं, साथ ही ब्लू लाइट एक्सपोजर कम से कम हो इस बात का ध्यान रखें, खासतौर से रात के समय.

आंखों पीली होने का मतलब लिवर की दिक्कत, अनीमिया, गालब्लेडर की दिक्कतें या जरूरत से ज्यादा एल्कोहल का सेवन हो सकता है.

आंखों के ऊपर-नीचे मोटी गांठें पड़ने को जैंथेलास्मा कहते हैं. यह हाई कॉलेस्ट्रोल, डायबिटीज, लिवर की दिक्कतों या हाइपोथायरोइडिज्म की तरफ इशारा है. इस स्थिति में हेल्थ एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी है.

जब आंखें बहुत ज्यादा लाल दिखती हैं तो ऐसा लगता है कि आंखों में खून जम गया है. इसकी वजह हाई ब्लड प्रेशर, आखों की चोट, आंखों पर जोर पड़ना, एलर्जी या कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है.

एक्सपर्ट बताती हैं, विटामिन ए और बी12 की कमी या डायबिटीज के कारण धुंधला दिख सकता है.

अगर बहुत ज्यादा आंख फड़फड़ा रही है, तो यह इस तरफ इशारा हो सकता है कि शरीर में मैग्नीशियम की कमी हो या विटामिन बी12 की कमी हो गई है. साथ ही ड्राई आईज के कारण इरिटेशन और जरूरत से ज्यादा कैफीन का सेवन भी इसका एक कारण हो सकता है.

इस तरह आप अपनी आंखों पर ध्यान देकर अपनी सेहत के बारे में जान सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.