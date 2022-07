High Uric Acid: ओह तो इस वजह से बढ़ता है शरीर में यूरिक एसिड, जानें 8 कारण, पहचान करने का तरीका और नेचुरल इलाज

Causes Of High Uric Acid: कुछ चीजों के सेवन से भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है.

खास बातें हाई यूरिक एसिड के कारण हमारी लाइफस्टाइल से पनपते हैं.

Cause Of Uric Acid: हाई यूरिक एसिड के कुछ मैनेजेबल कारण हैं.

यूरिक एसिड प्यूरीन वाले फूड्स के पाचन के बाद बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है.

High Uric Acid Reasons: यूरिक एसिड प्यूरीन वाले फूड्स के पाचन के बाद बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट (Waste Products) होता है. यूरिक एसिड बहुत आम है और प्राकृतिक उपचार (Natural Treatment) की मदद से इसका इलाज किया जा सकता है. शरीर में यूरिक एसिड लेवल (Uric Acid Level) में वृद्धि को हाइपरयूरिसीमिया के रूप में जाना जाता है, जिससे गाउट जैसी कई बीमारियां होती हैं, जो जोड़ों में अत्यधिक दर्द का कारण बनती हैं. अगर आपको हाइपरयूरिसीमिया के लक्षण (Symptoms Of Hyperuricemia) दिखाई देते हैं, तो किसी मूत्र रोग विशेषज्ञ या किडनी के विशेषज्ञ से जल्द मिलना चाहिए. हाई यूरिक एसिड के कारण (Causes Of High Uric Acid) हमारी लाइफस्टाइल से पनपते हैं. कुछ ऐसे मैनेजेबल कारण हैं जिनपर ध्यान देकर हम यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं. अगर आप भी बढ़े हुए यूरिक एसिड से परेशान हैं और जानना चाहते हैं कि हाई यूरिक एसिड को कैसे कंट्रोल करें (How To Control High Uric Acid) तो यहां हम आपके लिए कुछ उपाय लेकर आए हैं.

हाई यूरिक एसिड के लक्षण | Symptoms Of High Uric Acid