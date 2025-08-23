विज्ञापन
पापा ने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो दिया था, जलती बहन का वीडियो मैंने बनाया... कंचन ने बताई निक्की हत्याकांड की पूरी कहानी

Greater Noida Dowry Death Case: निक्की की बहन कंचन ने NDTV से खास बातचीत में इस जघन्य वारदात के पीछे की कहानी बताई. कंचन ने बताया कि पिछले 8-9 दिन से निक्की और उसके पति के बीच में विवाद चल रहा था.

पापा ने टॉप मॉडल स्कॉर्पियो दिया था, जलती बहन का वीडियो मैंने बनाया... कंचन ने बताई निक्की हत्याकांड की पूरी कहानी
निक्की हत्याकांड की पूरी कहानी उनकी बहन कंचन ने NDTV को बताई है.

Nikki Dowry Death Case: अपने ही घर में निक्की को पीट-पीट कर बेहोश किया गया. फिर उसे जिंदा जला दिया गया... ग्रेटर नोएडा में दहेज के कारण जिंदा जलाई गई निक्की की कहानी में एक बड़ा खुलासा हुआ है. यह खुलासा निक्की की बहन और उसकी गोतनी कंचन ने किया था. मालूम हो कि निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी एक ही घर में हुई थी. दोनों बहनों की शादी दिसंबर 2016 में हुई थी. मायके वालों ने दोनों बेटियों की शादी में अपनी हैसियत के हिसाब से दान-दहेज में सब कुछ दिया था. लेकिन फिर भी निक्की की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई.

21 अगस्त को निक्की की हत्या हुई

दरअसल शनिवार को ग्रेटर नोएडा के एक परिवार पर बहू को बेदर्दी से जलाकर मार डालने का आरोप लगा. घटना 21 अगस्त की है, जब निक्की को उसके पति और उसके ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला. लेकिन मामले से जुड़े कई वीडियो सामने आने के बाद शनिवार को इसने तुल पकड़ा.

निक्की की बहन ने बताया- 8-9 दिन से चल रहा था विवाद

इस घटना के बाद निक्की की बहन कंचन ने NDTV से खास बातचीत में इस जघन्य वारदात के पीछे की कहानी बताई. कंचन ने बताया कि पिछले 8-9 दिन से निक्की और उसके पति के बीच में विवाद चल रहा था. निक्की की बहन कंचन का दावा है कि निक्की के पति विपिन का किसी दूसरी महिला के साथ अफेयर था, जिसकी बारे में निक्की को पता चल गया था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद रहता था.

सबकुछ प्री-प्लान तरीके से किया गयाः कंचन

कंचन ने बताया कि 21 तारीख को विवाद इतना बड़ा कि निक्की को उसी के ससुराल वालों ने जलाकर मार डाला. 21 तारीख को जब निक्की को उसका पति और उसके ससुराल वाले मारपीट रहे थे तब उसने ही वीडियो बनाया. निक्की की बहन ने बताया कि यह सब अचानक से नहीं हुआ है. सब प्री-प्लान तरीके से किया गया.

'विपिन रात-रात भर घर नहीं आता था'

उसने आगे बताया कि चीजें 8 दिन से चल रही थीं, हमारे पिता जी को जानकारी दी थी कि विपिन रात-रात भर घर नहीं आता है. अगर मेरी बहन पूछती थी कहां रहते हो या रात में बहन फोन नहीं उठाती थी तो उसे मारता था. मेरी बहन जब ज्यादा परेशान हुई तब बहन ने पिता से सब बताया, पिता जी ने भी उसे समझाया. जब बहन ने पिता को बुलाया तो इस बात पर सास नाराज हो गई.

फरवरी में भी की थी पिटाई, पंचायत भी हुआ

कंचन ने बताया कि इससे पहले 11 फरवरी को भी निक्की को बेरहमी से पीटा गया था. मेरी बहन मेकअप आर्टिस्ट थी, हम लोगों ने अपना स्टूडियो बनाया है, जिसे हमलोग चला रहे थे, उस दिन क्लाइंट भी थे, उन्होंने भी देखा था मेरी बहन को बहुत मारा था उस दिन भी. बाद में पंचायत हुई फिर इस घटना के बाद अपने घर मायके आ गए.

पापा ने दहेज में टॉप मॉडल स्कॉर्पियो दिया था...

दोबारा मार्च में फिर ससुराल गए, तब फिर से वही मारपीट शुरू कर दी. कंचन ने यह भी बताया कि हमारे घर वालों ने दहेज में टॉप मॉडल स्कॉर्पियो, बुलेट, नगद दिया, फिर भी मारपीट करता था. उसके लड़कियों के साथ चक्कर थे उनके लिए पैसे चाहिए थे, लड़की को मोबाइल देने थे.

मैंने बहुत बचाने की कोशिश की...

मैने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि लोग कहते है कि ड्रामा कर रही है. मेरी आंखों के सामने ही मेरी बहन को जिंदा जला दिया. मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की. लेकिन मैं बहन को बचा नहीं सकी. कंचन ने यह भी बताया कि निक्की के पति के कई लड़कियों से संबंध थे. दिल्ली में मोलरबंद में उसे रंगेहाथ पकड़ा भी गया था.

विपिन का दूसरी कई लड़कियों से संबंध...

कंचन ने यह भी बताया कि निक्की की उसके पति के साथ तस्वीरें हैं. निक्की के घरवालों ने निक्की के पति विपिन को दूसरी लड़की के साथ दिल्ली में पिछले साल पकड़ा था. उस दौरान का भी वीडियो है. निक्की के साथ हुई मारपीट का वीडियो है. मालूम हो कि इस मामले में निक्की को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है. जबकि उसके परिवार के अन्य लोगों की धरपकड़ के लिए कोशिश जारी है.

