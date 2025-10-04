डॉक्टर ने बताया ये 6 जड़ी बूटियां हैं सेहत का खजाना, जरूर डाइट में करें शामिल

6 Powerful Indian Herbs For Better Health : सदियों से हमारे बड़े-बुजुर्ग जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और इनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है. आज हम बात करेंगे ऐसी ही 6 कमाल की भारतीय जड़ी-बूटियों के बारे में, जिनकी तारीफ मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. आलोक चोपड़ा भी करते हैं. डॉ. चोपड़ा कहते हैं कि ये जड़ी-बूटियां किसी वरदान से कम नहीं हैं और इनके लिए हमें अपने पूर्वजों का शुक्रिया अदा करना चाहिए. तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं ये जड़ी-बूटियां और कैसे करें इनका सही इस्तेमाल...

डॉ. चोपड़ा के अनुसार, तुलसी हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, फेफड़ों और पेट के लिए बहुत अच्छी है.

आप सुबह तुलसी की कुछ ताजी पत्तियां चबा सकते हैं, तुलसी की चाय पी सकते हैं या फिर पानी में 5-10 बूंद तुलसी का अर्क मिलाकर पी सकते हैं.

सुबह के समय इसका सेवन करना सबसे अच्छा होता है. इससे आपका दिन शांत होगा.

यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और बीमारियों से लड़ने में मदद करती है. डॉ. चोपड़ा बताते हैं, यह इम्यूनिटी बूस्टर है और बुखार से लड़ने में कारगर है.

एक या दो चम्मच गिलोय का जूस खाली पेट पिएं या एक टैबलेट ले सकते हैं.

सुबह के समय इसका सेवन करना सबसे अच्छा है, ताकि आपकी इम्यूनिटी पूरे दिन मजबूत रहे.

मोरिंगा, जिसे सहजन भी कहते हैं, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. डॉ. चोपड़ा इसे "न्यूट्रिशनल बम" कहते हैं.

एक चम्मच मोरिंगा पाउडर को स्मूदी या गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं. कैप्सूल भी ले सकते हैं.

सुबह खाली पेट या नाश्ते के साथ लें ताकि आपको दिनभर ऊर्जा मिले और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिले.

4. अश्वगंधा

यह तनाव को कम करता है, हार्मोन को संतुलित रखता है, चिंता को दूर करता है और आपकी स्टेमिना बढ़ाता है. यह अच्छी नींद लाने में भी मदद करता है.

एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर या 300-600 मिलीग्राम अर्क को गर्म पानी या दूध में शहद के साथ मिलाकर पिएं.

शाम या रात में इसका सेवन करें.

डॉ. चोपड़ा बताते हैं, हल्दी सूजन को कम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है. यह गहरी नींद को बढ़ावा देने और रिकवरी में भी मदद करती है.

रात को सोने से पहले आधा चम्मच हल्दी गर्म दूध में मिलाकर पिएं या अपने रोजाना के खाने में इस्तेमाल करें.

रात को सोने से पहले.

त्रिफला का मतलब है 3 फल, यह एक शक्तिशाली पेट को साफ करने वाला है जो पाचन और शरीर की सफाई में मदद करता है.

रात को गर्म पानी में एक चम्मच त्रिफला पाउडर घोलकर पिएं या एक टैबलेट ले सकते हैं.

रात में, क्योंकि यह सोते समय आपके शरीर को डिटॉक्स करता है.

ये जड़ी-बूटियां बेशक हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हमेशा सही मात्रा में करना चाहिए. किसी भी जड़ी-बूटी को अपनी डाइट में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

