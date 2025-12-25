जिस टीम के खिलाफ रोहित ने ठोके 155 रन, उसी के कप्तान ने क्यों कहा- यह हमारे लिए सपना सच होने जैसा

Vijay Hazare Trophy 2025-26: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बुधवार को जिस टीम के खिलाफ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी टीम के खिलाड़ी हिटमैन का शो देखकर खुश हो रहे थे. क्रिकेट के मैदान में विरोधी टीम से रहने वाले प्रतिद्वंद्विता से इतर यह भारतीय क्रिकेट के सुखद भविष्य की एक तस्वीर है. रोहित शर्मा ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में सिक्किम के खिलाफ जयपुर में खेले गए मुकाबले में 155 रनों की शानदार पारी खेली. रोहित की इस पारी को देखकर सिक्किम के खिलाड़ी और कप्तान खुश थे. इनकी खुशी की वजह रोहित को इतने करीब से खेलने देखने का था.

यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिनः सिक्किम कप्तान लि योंग

सिक्किम के कप्तान लि योंग ने कहा ,‘‘यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा दिन है कि इतने महान क्रिकेटर के साथ मैदान पर उतरे. उन्होंने अच्छी गेंदों का सम्मान किया और ढीली गेंदों को नसीहत दी. वह कह भी रहे थे कि ये गेंद अच्छा था और ये शॉट मुझे वहां नहीं, यहां मारना चाहिये था.''

रोहित ने सिक्किम के खिलाफ 94 गेंदों पर बनाए 155 रन

सिक्किम के कप्तान ने यह भी कहा कि यह हमारे लिए सपना सच होने जैसा था. मालूम हो कि रोहित शर्मा ने बुधवार को सिक्किम के अनुभवहीन गेंदबाजी आक्रमण का पूरा फायदा उठाते हुए 94 गेंद में 155 रन बनाये और लिस्ट ए क्रिकेट में वापसी के साथ उनकी शानदार पारी के दम पर मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी ग्रुप सी के मैच में बुधवार को सिक्किम को आठ विकेट से हराया.

VIDEO | Jaipur: “Facing Rohit Sharma was a dream come true for all of us,” says Sikkim captain Leyong Lepcha after their match against Mumbai in the ongoing Vijay Hazare Trophy 2025–26.



Rohit Sharma scored 155 off 93 balls to help Mumbai register a comfortable 8-wicket win over… pic.twitter.com/0ANODu2K5g — Press Trust of India (@PTI_News) December 24, 2025

करीब बीस हजार दर्शकों को क्रिसमस का तोहफा देते हुए ‘हिटमैन' रोहित ने अपनी पारी में 18 चौके और नौ छक्के लगाये. मुंबई ने जीत के लिये 237 रन का लक्ष्य 30.3 ओवर में हासिल कर लिया.

रोहित के सामने बेबस नजर आए सिक्किम के गेंदबाज

सिक्किम के गेंदबाज पाल्जर तमांग, क्रांति कुमार, गुरिंदर सिंह और अंकुर मलिक की चुनौती रोहित के सामने नहीं के बराबर थी. उन्होंने क्रांति को मिडविकेट पर चौका लगाकर शुरुआत की. अपनी पारी के दौरान उन्होंने स्पिनरों को भी नहीं बख्शा. उन्हें दो जीवनदान भी मिले लेकिन रनगति में कोई रूकावट नहीं आई.

रोहित को इतने करीब से खेलते देखना सपना सच होने जैसाः सिक्किम कप्तान

रोहित ने अंगकृष रघुवंशी (56 गेंद में 38) के साथ 141 और पदार्पण कर रहे मुशीर खान (27) के साथ 75 रन की साझेदारी की. सिक्किम के कप्तान ने कहा- भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान के साथ खेलना और उन्हें इतने करीब से खेलते देखना सपना सच होने जैसा है.

यह भी पढ़ें - Video: खचाखच भरा SMS, रोहित शर्मा के लिए जुटी इंटरनेशनल जैसी भीड़, तूफानी शतक देख क्रेजी हुए फैंस