डॉक्टर ने बताया अनार गर्म करके खाने के 2 फायदे, अब से आप भी अपनाइए ये तरीका

Pomegranate health benefits : हम सभी जानते हैं कि अनार हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे गरम करके खाने से इसके फायदे कई गुना बढ़ सकते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना. हाल ही में मशहूर आयुर्वेद एक्सपर्ट सुभाष गोयल ने गरम अनार के ऐसे 2 कमाल के फायदे बताए हैं, जिन्हें जानकर आप भी आज से ही इस तरीके को अपनाना चाहेंगे.

दिमाग को दे तुरंत एनर्जी और मन को रखे शांत

सुभाष गोयल बताते हैं कि गरम अनार खाने से हमारे दिमाग को तुरंत एनर्जी मिलती है. जब हमारा दिमाग फ्रेश और एनर्जेटिक होता है, तो हमारा मन भी शांत रहता है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में चिड़चिड़ापन और गुस्सा आम हो गया है, ऐसे में गरम अनार इसे कम करने में मदद करता है.

दिल (Heart) और लिवर (Liver) को रखे हेल्दी

आयुर्वेद एक्सपर्ट सुभाष गोयल के अनुसार, गरम अनार आपके हार्ट और लिवर के लिए बहुत हेल्दी है. अनार में ऐसे खास तत्व होते हैं जो खून को साफ करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं. जब आप इसे गरम करके खाते हैं, तो ये गुण और भी असरदार हो जाते हैं.

गरम अनार खाने का सही तरीका

सुभाष गोयल ने बताया है कि एक पैन में पानी उबाल लीजिए और फिर उसमें अनार को रख दीजिए. जब पानी ठंडा हो जाए तो अनार को निकालकर छीलकर खा लीजिए. ध्यान रहे, उन्होंने गर्मियों में अनार को फ्रिज में रखकर ठंडा करके खाने से मना किया है, उनका कहना है कि अनार को नॉर्मल तरीके से ही खाना चाहिए. साथ ही उन्होंने अनार को नाश्ते से पहले खाने की सलाह दी है.

आपको बता दें कि इस नुस्खे के बारे में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट सुभाष गोयल ने अपने इंस्टाग्राम पेज 'healthguru' पर शेयर की है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)