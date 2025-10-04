विज्ञापन
कैंसर की शुरुआत होने पर दिखते हैं ये लक्षण, तुरंत पहचान कर इलाज के लिए भागें डॉक्टर के पास

Cancer Ke Shuruaati Lakshan: कई मामलों में शरीर का वजन घटना कैंसर का पहला लक्षण पाया गया है. पेट और गले से जुड़ा कैंसर होने पर वजन कम होने लग जाता है. साथ ही खूब थकान भी महसूस होती है. कुछ खाने का मन भी नहीं करता है.

Cancer Ke Shuruaati Lakshan: त्वचा से जुड़े कैंसर होने पर स्किन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलती है.

Cancer Ke Shuruaati Lakshan: कैंसर एक गंभीर रोग है, अगर समय रहते इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो इस रोग को हराया जा सकता है. कैंसर के शुरुआती लक्षणों को पहले ही पहचान लिया जाए तो इलाज के सफल होने की संभावना अधिक रहती है. आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि कैंसर होने की ओर इशारा करते हैं. 

कैंसर के शुरुआती लक्षण (Cancer Ke Shuruaati Lakshan)

अचानक वजन घटना

बिना किसी कारण से अगर वजन घटने लग जाए तो समझ लें की आपको कैंसर हो सकता है. कई मामले ऐसे देखने को मिलें हैं जहां पर वजन घटना इसका पहला लक्षण पाया गया है. खासकर पेट और गले से जुड़े कैंसर के दौरान सीधा असर वजन पर पड़ता है और ये कम होने लग जाता है.

लगातार थकान और कमजोरी

शरीर का लगातार थकना और कमजोरी होना भी कैंसर का लक्षण माना गया है. जब कैंसर रोग शरीर को लग जाता है तो  शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है. शरीर को लगातार थकान महसूस होती है.

त्वचा पर बदलाव

त्वचा से जुड़े कैंसर होने पर स्किन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलती है. त्वचा पर नए चकत्ते, घाव जो लंबे समय तक ठीक नहीं होते, जलन या असामान्य खुजली स्किन कैंसर के संकेत हो सकते हैं. इसलिए इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखें तो उन्हें अनदेखा न करें.

कैंसर से जुड़ अन्य लक्षण

  1. लगातार अपच, पेट फूलना और पेट में दर्द रहना.

  2. शरीर में गांठ या सूजन होना

  3. बिना वजह नाक से खून आना

  4. थोड़ा से चलने पर सांस का फूल जाना.

ऊपर बताए गए संकेतों को नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. याद रखें कि अगर समय रहते ही कैंसर का इलाज शुरू करवा लिया जाए तो इस घातक रोग को हराया जा सकता है. अधिक कैंसर के रोगियों की मौत इस कारण ही हो जाती है क्योंकि उनका इलाज देरी से शुरू होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

