लिवर को हेल्दी कैसे रखें? यह 3 सुपरफूड्स कर सकते हैं कमाल

Liver Ko Healthy Kaise Rakhe In Hindi: लिवर शरीर का जरूरी अंग है, जो गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करता है. आज के समय में कई लोगों की खाने-पीने की आदतें लिवर पर बुरा असर डाल रही हैं. ऐसे में लिवर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ चीजों में बदलाव लाना बेहद जरूरी है. आज हम आपको इस स्टोरी में कुछ ऐसे फूड्स के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें डाइट में शामिल कर आप लिवर को हेल्दी रख सकते हैं. चलिए जानते हैं कौन से हैं वो फूड्स.

लिवर को मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए?

आंवला: विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर से आंवला लिवर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. नियमित रूप से इसका सेवन लिवर को मजबूत बनाता है, पेट को ठीक रखता है और शरीर की सफाई करता है. आप इसका रस, चूर्ण या कच्चा भी खा सकते हैं.

इसे भी पढ़ें: Christmas Cake Ideas: Christmas को बनाएं सुपर स्‍पेशल, ट्राई करें ब‍िना अंडे और अल्‍कोहोल का ड्राई फ्रूट केक

हरी सब्जियां: पालक, मेथी, सरसों और बथुआ जैसी हरी सब्जियां लिवर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं. नियमित रूप से इनका सेवन खून को साफ करता है, लिवर पर जमा फैट कम करता है और पेट से जुड़ी दिक्कतों को दूर रखता है. आप इन्हें सब्ज़ी या सूप के रूप में शामिल कर सकते हैं.

लहसुन: लहसुन में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और सल्फर तत्व लिवर को स्वस्थ रखते हैं. यह लिवर एंजाइम को सक्रिय करते हैं, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं और इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं. आप इसे सुबह खाली पेट खा सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)