किचन में रखी ये चीजें हो सकती हैं धीमा जहर, लगा सकती हैं कैंसर का रोग, 3 नंबर वाली आप रोज करते होंगे इस्तेमाल
Toxic Kitchen Items: हमारे किचन में कुछ ऐसी चीजें रखी होती हैं ,जो कि धीमे जहर की तरह काम करती हैं. रोजाना इन चीजों का इस्तेमाल करने से कैंसर जैसे घातक रोग होने का खतरा बढ़ सकता है. ऐसे में ये बेहद जरूरी है कि आप नीचे बताई गई चीजों को तुरंत अपने किचन से बाहर फेंक दें. इनका इस्तेमाल आपके लिए और आपके परिवारवालों के लिए घातक साबित हो सकता हैं. आइए जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो कि आपको बीमार कर सकती हैं.

किचन में रखी ये तीन चीजें आपको कर सकती हैं बीमार-

प्लास्टिक के बर्तन और चॉपिंग बोर्ड

प्लास्टिक का बना कोई भी बर्तन इस्तेमाल करने से बचें. किचन में रखे गए प्लास्टिक के बर्तन सेहत के लिए हानिकारक माने जाते हैं. इन्हें इस्तेमाल करने से माइक्रोप्लास्टिक खाने में मिल सकते हैं, जो कि कैंसर और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है.  प्लास्टिक के बर्तनों के अलावा प्लास्टिक के चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल भी न करें. जब हम इसमें सब्जी काटते हैं तो  माइक्रोप्लास्टिक सब्जी में मिल जाता है.  माइक्रोप्लास्टिक कैंसर और अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है.

एल्युमिनियम फॉयल

एल्युमिनियम फॉयल का इस्तेमाल भी सेहत के लिए घातक माना गया है. इसका इस्तेमाल करने से दिमाग और किडनी से जुड़ी समस्या हो सकती है. एल्युमिनियम फॉयल की जगह आप पेपर फॉयल का इस्तेमाल किया करें.

नॉन-स्टिक पैन

नॉन-स्टिक पैन का इस्तेमाल भी आपको बीमार कर सकता है. इसमें इस्तेमाल होने वाला टेफ्लॉन कोटिंग हानिकारक केमिकल्स छोड़ता है. जो कि आपको बीमार कर सकता है. इसमें मौजूद केमिकल्स लिवर और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता हैं. नॉन-स्टिक पैन की कोटिंग अगर थोड़ी सी भी हट गई हो तो उसे इस्तेमाल न करने में ही आपकी भलाई है.

तो ये थी वो चीजें जिनका प्रयोग करना आपको बीमारी की और ले जाता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

