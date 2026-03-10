Diabetes Early Symptoms: जानें, डायबिटीज के शुरुआती लक्षण जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए

Diabetes Early Symptoms: आज के समय में डायबिटीज केवल बुजुर्गों की बीमारी नहीं रह गई है. बदलती जीवनशैली, तनाव, जंक फूड और कम शारीरिक गतिविधि के कारण युवाओं में भी यह समस्या तेजी से बढ़ रही है. कई लोग लंबे समय तक यह समझ ही नहीं पाते कि उनके शरीर में डायबिटीज की शुरुआत हो चुकी है. दरअसल डायबिटीज धीरे-धीरे विकसित होने वाली बीमारी है और इसके शुरुआती संकेत बहुत हल्के होते हैं. अगर इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए तो बीमारी को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है.

ज़्यादा प्यास लगना

डायबिटीज का सबसे आम लक्षण है बार-बार प्यास लगना. शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने पर शरीर अधिक पानी की मांग करता है. ऐसे में व्यक्ति को ज़्यादा पानी पीने की जरूरत महसूस होती है.

ज़्यादा पेशाब आना

अगर आपको सामान्य से ज्यादा बार पेशाब आ रहा है तो यह भी डायबिटीज का संकेत हो सकता है. ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर को बाहर निकालने के लिए किडनी अधिक काम करती है. इसी वजह से पेशाब की मात्रा और संख्या दोनों बढ़ सकती हैं.

ज्यादा भूख लगना

डायबिटीज के शुरुआती दौर में कई लोगों को अचानक ज्यादा भूख लगने लगती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा के लिए पर्याप्त ग्लूकोज नहीं मिल पाता. इससे शरीर बार-बार भोजन की मांग करता है.

थकान और कमजोरी

अगर बिना ज्यादा काम किए भी आपको लगातार थकान महसूस होती है तो यह भी डायबिटीज का संकेत हो सकता है. जब शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता तब ऊर्जा की कमी महसूस होती है.

धुंधला दिखाई देना

ब्लड शुगर बढ़ने का असर आंखों पर भी पड़ सकता है. कई बार लोगों को चीजें थोड़ी धुंधली दिखाई देने लगती हैं. यह समस्या शुरुआती चरण में हल्की होती है लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

घाव का धीरे भरना

अगर छोटे-छोटे घाव या चोट जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं तो यह भी डायबिटीज का संकेत हो सकता है. हाई ब्लड शुगर शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को धीमा कर देता है.

विशेषज्ञों के अनुसार अगर इन लक्षणों में से कोई भी समस्या लंबे समय तक बनी रहती है तो तुरंत ब्लड शुगर की जांच करानी चाहिए. समय पर जांच और सही जीवनशैली अपनाने से डायबिटीज को नियंत्रित रखना संभव है. इसलिए अपने शरीर के संकेतों को समझना और समय पर सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

