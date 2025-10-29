क्या पीलिया में दूध पी सकते हैं? जानें इस रोग से जुड़े ऐसे 8 सवालों के जवाब

Pelia related questions : पीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोग मरीज को खान-पान को लेकर तरह-तरह की सलाह देने लगते हैं. किसी को लगता है कि पीली चीजें नहीं खानी चाहिए तो कोई तेल-मसाले से पूरी तरह दूरी बनाने के लिए कहने लगता है. ऐसे में मरीज और उसके घरवाले कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या खाएं और क्या नहीं. इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको यहां पर पीलिया से जुड़े 8 सवालों के जवाब देने जा रहे हैं, जो अक्सर लोग पूछते हैं...

पीलिया क्या है - What is jaundice

यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि एक लक्षण है. जब हमारे खून में 'बिलीरुबिन' नाम का पीला पदार्थ बढ़ जाता है, तो त्वचा, नाखून और आंखों का सफेद हिस्सा पीला दिखने लगता है. यह लिवर की किसी समस्या का संकेत होता है.

पीलिया में दूध पीना चाहिए या नहीं - Should one drink milk in jaundice or not?

यह सबसे आम सवाल है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पीलिया में दूध पिया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि वो लो-फैट हो. यानी आप दूध की मलाई हटाकर उसका सेवन कर सकते हैं. इससे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिल जाते हैं. हालांकि, कुछ विशेषज्ञ भारी होने के कारण डेयरी प्रोडक्ट्स सीमित मात्रा में लेने की सलाह देते हैं.

पीलिया में क्या खाना फायदेमंद है - Should one drink milk in jaundice or not?

इस दौरान ऐसा भोजन करना चाहिए जो लिवर पर ज्यादा बोझ न डाले. खूब सारे ताजे फल और सब्जियां खाएं. आप नारियल पानी, गन्ने का रस और ताजे फलों का जूस भी पी सकते हैं. पतली खिचड़ी, दलिया और उबली हुई सब्जियां आसानी से पच जाती हैं.

किन चीजों से परहेज करना चाहिए - What things should be avoided in pelia

तली हुई, ज्यादा मसालेदार और फैट वाली चीजों से बिल्कुल दूर रहें. शराब लिवर के लिए जहर की तरह काम करती है, इसलिए इसे भूलकर भी न छुएं. बाहर का खाना, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से भी हाथ भी नहीं लगाना चाहिए.

क्या पीली चीजें जैसे दाल और हल्दी खाना मना है - Is it forbidden to eat yellow things like lentils and turmeric in jaundice?

यह एक बहुत बड़ा मिथ है. डॉक्टरों का कहना है कि पीलिया में दालें खाई जा सकती हैं. खाने में हल्दी का इस्तेमाल भी बंद करने की जरूरत नहीं है. इन चीजों का बिलीरुबिन के स्तर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता.

पीलिया ठीक होने में कितना समय लगता है - How long does it take for jaundice to heal?

यह इस बात पर निर्भर करता है कि पीलिया किस वजह से हुआ है और कितना गंभीर है. सही खान-पान और इलाज से ज्यादातर लोग कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं.

पीलिया जल्दी ठीक होने के लिए क्या करें - What to do to get rid of jaundice quickly

भरपूर आराम करें, क्योंकि शरीर को रिकवर होने के लिए एनर्जी चाहिए. दिनभर थोड़ा-थोड़ा करके पानी और अन्य लिक्विड फूड पीते रहें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे.

डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए

जैसे ही आपको त्वचा या आंखों में पीलापन, गहरे रंग का यूरिन या बहुत ज्यादा थकान जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. सही समय पर इलाज शुरू करना बहुत जरूरी है ताकि लिवर को और नुकसान से बचाया जा सके.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)