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लो कैलोरी और पोषण का भंडार, वेट लॉस से लेकर दिल और पाचन तक, जानें कैसे शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है लौकी

Bottle Gourd Benefits: लौकी खाना बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता है. लेकिन अगर आप इसके फायदे जान जाएंगे, तो आज से ही अपनी डाइट में शामिल करने पर मजबूर हो जाएंगे.

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लो कैलोरी और पोषण का भंडार, वेट लॉस से लेकर दिल और पाचन तक, जानें कैसे शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है लौकी
Bottle Gourd Benefits: लौकी खाने के बड़े फायदे.

Bottle Gourd Health Benefits: हमारी रसोई में कई ऐसी सब्जियां हैं, जिन्हें हम अक्सर साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. लौकी ऐसी ही एक सब्जी है, जिसे ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह बेहद फायदेमंद है. खासतौर पर गर्मियों के मौसम में यह शरीर को ठंडक देने और अंदर से संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाती है. विज्ञान का कहना है कि अगर इसका सही मात्रा में और सही तरीके से सेवन किया जाए, तो शरीर को कई तरह से फायदा पहुंच सकता है. यही कारण है कि आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस तक, लौकी को शरीर को अंदर से मजबूत बनाने वाली सब्जी माना गया है.

लौकी खाने के शानदार फायदे | Amazing Benefits of Eating Bottle Gourd

1. वजन कम करने में मददगार

सबसे पहले बात करें वजन कम करने की, तो लौकी इसमें काफी मददगार मानी जाती है. इसमें लगभग 90% तक पानी होता है और कैलोरी बहुत कम होती है. इसे खाने से पेट जल्दी भर जाता है और बार-बार खाने की इच्छा भी कम होती है. साथ ही इसमें मौजूद फाइबर धीरे-धीरे पचता है, जिससे लंबे समय तक भूख नहीं लगती. अगर सुबह खाली पेट इसका जूस पिया जाए, तो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में भी मदद मिल सकती है.

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2. पाचन के लिए कमाल

पाचन तंत्र के लिए भी लौकी किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें घुलनशील फाइबर होता है, जो आंतों को साफ रखने में मदद करता है और कब्ज की समस्या को कम करता है. इसकी ठंडी तासीर पेट की जलन, गैस और एसिडिटी को शांत करती है. नियमित रूप से लौकी का सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट हल्का महसूस होता है.

3. दिल की सेहत का राज

दिल की सेहत के लिए भी लौकी बेहद फायदेमंद है. इसमें पोटैशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है. जब ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, तो दिल पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता. इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा घट सकता है.

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4. डायबिटीज में मददगार

ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी लौकी अहम भूमिका निभाती है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह शुगर लेवल को तेजी से नहीं बढ़ने देती. फाइबर की मौजूदगी कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को धीमा करती है, जिससे डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक अच्छा विकल्प बनती है—बशर्ते इसका सेवन संतुलित मात्रा में किया जाए.

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5. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

त्वचा और बालों के लिए भी लौकी फायदेमंद है. इसमें विटामिन C और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं. इससे त्वचा में नमी बनी रहती है और वह ज्यादा ग्लोइंग दिखती है. वहीं, बालों की जड़ों को मजबूत बनाकर यह हेयर फॉल को कम करने में मदद कर सकती है.

साथ ही लौकी शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक है. यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को तेज करती है और लिवर व किडनी के काम को सपोर्ट करती है. गर्मियों में इसका जूस पीने से शरीर ठंडा रहता है और थकान भी कम महसूस होती है.

साधारण दिखने वाली लौकी, अगर सही तरीके से डाइट में शामिल की जाए, तो यह आपके शरीर को अंदर से मजबूत बनाने का काम बखूबी कर सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

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