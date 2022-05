स्किन केयर रूटीन (Skincare Routine) के लिए भी ये दो समय काफी अहम माने गए हैं, जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं.

How to Take Care of Your Skin: एक सवाल जो हमेशा हमारे मन में उठता है कि हमें सुबह उठ कर क्या खाना चाहिए और फिर डिनर और लंच के बीच हमारी डाइट (Diet For Healthy, Clear Skin) क्या होनी चाहिए. इसके साथ ही हमारी स्किन केयर रूटीन (Skincare Routine) के लिए भी ये दो समय काफी अहम माने गए हैं, जिसे लेकर अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं. आज हम आपके इन सवालों का जवाब एक्सपर्ट्स के हवाले से देने जा रहे हैं. डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ रश्मि शेट्टी (Tips from Dermatologist) और न्यूट्रिशनिस्ट (Tips from Nutritionist) पूजा मखीजा आपके इन सवालों का जवाब लेकर आई हैं. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर उन्होंने डाइट और स्किन केयर रूटीन से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है.