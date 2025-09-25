विज्ञापन
डायबिटीज है तो कौन से फल खाएं और किनसे करें परहेज? जानें सब कुछ!

फलों में नेचुरल शुगर भी होती है, जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं-डायबिटीज मरीजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं हाई ब्लड शुगर में कौन से फल खाएं और किनसे दूरी बना लें.

चीकू (Sapota/Chikoo)  में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसे खाने से बचना चाहिए.

Fruits in blood sugar : फल हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इनमें शरीर के लिए जरूरी विटामिन, मिनरल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं. लेकिन फलों में नेचुरल शुगर भी होती है, जिसे फ्रुक्टोज कहते हैं. यही फ्रुक्टोज डायबिटीज मरीजों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है. ऐसे में ब्लड शुगर के मरीजों को यह जानना जरूरी है वे कौन से फल खाएं और किनसे दूरी बना लें.

शुगर के मरीज कौन सा फल खाएं

  • स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसभरी जैसे फल एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर होते हैं. इनमें शुगर कम होती है और ये खाने में भी टेस्टी लगते हैं. बल्ड शुगर में आप इन्हें खा सकते हैं.
  • वहीं, सेब (apple) में फाइबर खूब होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) भी कम होता है, जिसका मतलब है कि ये ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में अहम भूमिका निभाता है.
  • नाशपाती (nashpati) भी फाइबर से भरपूर और कम GI (ग्लाइसेमिक इंडेक्स) वाला फल है. ये पेट भरने का काम करता है और शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता है.
  • खट्टे फल (citrus fruits) जैसे संतरा और मौसमी विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं. इनमें फाइबर भी होता है और ये हाइड्रेशन के लिए भी अच्छे हैं. इन्हें भी आप अपनी डाइट में शामिल करके अपने ब्लड शुगर को मेंटेन रख सकते हैं. 
  • अमरूद (Guava) में बहुत सारा फाइबर होता है और इसका GI (ग्लाइसेमिक इंडेक्स) भी कम होता है. ये डायबिटीज के लिए एक बेहतरीन फल है.
  • कीवी (Kiwi) विटामिन सी और फाइबर से भरपूर होती है. ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है.

शुगर के मरीज कौन सा फल न खाएं

  • आम (Mango) में शुगर बहुत ज्यादा होती है. डायबिटीज के मरीजों को इसे बहुत कम मात्रा में या डॉक्टर की सलाह पर ही खाना चाहिए.
  • केला (Banana) भी शुगर और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होता है. छोटे केले कभी-कभी खाए जा सकते हैं, लेकिन बड़े केले खाने से बचने में ही भलाई है.
  • अंगूर (Grapes)  में भी शुगर काफी होती है, इसलिए इन्हें कम खाना चाहिए.
  • चीकू (Sapota/Chikoo)  में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए इसे खाने से बचना चाहिए.
  • लीची (Litchi) भी कम खाएं. इसमें भी शुगर ज्यादा होती है.


 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

