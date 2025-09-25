हड्डियों को मजबूत और खून को गाढ़ा बनाएंगे ये 6 सस्ते फूड्स...

Healthy food : हमारी सेहत के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं - आयरन और कैल्शियम. आयरन हमारे खून के लिए बेहद अहम है, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है, जिससे थकान, कमजोरी और चक्कर आते हैं. वहीं, कैल्शियम हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है. इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और आसानी से टूट सकती हैं. ऐसे में हम यहां पर 6 ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके शरीर में कैल्शियम और आयरन की भरपाई करेंगे.

जब बात आयरन और कैल्शियम की आती है, तो पालक का नाम सबसे पहले आता है. पालक और बथुआ जैसी हरी पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों का पावरहाउस हैं. ये आयरन और कैल्शियम दोनों से भरपूर होती हैं. इन्हें डाइट में जरूर शामिल करें.

रागी, जिसे नाचनी भी कहते हैं, एक कमाल का अनाज है. यह खासकर उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो दूध नहीं पी पाते या वीगन डाइट फॉलो करते हैं, इसका सेवन करके कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं.

तिल के बीज में आयरन और कैल्शियम दोनों अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा, इनमें हेल्दी फैट्स और प्रोटीन भी होता है. आप इसका भी सेवन कर सकते हैं.

हमारी रसोई की शान, दालें और फलियां, सिर्फ प्रोटीन का ही नहीं, बल्कि आयरन का भी एक बेहतरीन स्रोत हैं, खासकर शाकाहारियों के लिए. सूखे बीन्स, दालें (जैसे मसूर दाल, चना दाल) और छोले आयरन से भरपूर होते हैं. ये आपको एनर्जी देते हैं और खून की कमी से बचाते हैं.

यह आयरन का एक अच्छा और प्राकृतिक स्रोत है. ये खून बढ़ाने में मदद करता है और पीरियड्स के दौरान थकान और कमजोरी को दूर करने में भी सहायक होता है.

संतरा

यह सिर्फ विटामिन सी का ही नहीं, बल्कि आयरन के Absorption में अहम भूमिका निभाता है. रोजाना एक संतरा खाएं या संतरे का जूस पिएं. अन्य खट्टे फल जैसे नींबू, मौसमी भी उतने ही फायदेमंद हैं. आप इन्हें भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)