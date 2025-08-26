विज्ञापन
जानें रोजाना दौड़ने के क्या फायदे होते हैं, कितनी बीमारियों से मिलेगा छुटकारा | Benefits of Running Daily

Benefits of Running Daily | Rojana Daudne ke Fayde: रोजाना दौड़ना फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए काफी अच्छा माना जाता है. आइए जानते हैं इसके फायदे के बारे में.

Benefits of running daily: एक खुशहाल जीवन के लिए इंसान का फिजिकल फिट होना बहुत जरूरी है. ऐसे में फिटनेस के लिए रेगुलर एक्सरसाइज के साथ- साथ दौड़ना भी जरूरी है. बता दें, रोजाना दौड़ना काफी अच्छा होता है. कई रिसर्च से पता चलता है कि नॉर्मल स्पीड से रोजाना सिर्फ 5 से 10 मिनट दौड़ने से दिल के दौरे, स्ट्रोक और अन्य बीमारियों से होने वाली मौत का खतरा कम हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी खुद को फिट रखना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं, रोजाना दौड़ने के क्या - क्या फायदे होते हैं.

हृदय स्वास्थ्य में सुधार : दौड़ने से हृदय मजबूत होता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है. जिसके कारण दिल की सेहत बनी रहती है.

 हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत : ये सच है एक्सरसाइज करने से शरीर फिट रहता है, लेकिन रोजाना दौड़ने से हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत रहती है.  खास तौर पर पैरों की हड्डियां.

सांस से जुड़ी बीमारी से राहत : अगर आप रोजाना दौड़ते हैं, तो आपको बता दें, फेफड़ों की क्षमता और कार्यक्षमता में सुधार होता है, जिससे सांस लेना आसान हो जाता है और ऑक्सीजन  का प्रवाह बढ़ जाता है.

कंट्रोल में रहता है वजन : जो लोग लंबे समय से अपने वजन को लेकर टेंशन में  हैं, उन्हें अक्सर दौड़ने की सलाह भी दी जाती है. बता दें, दौड़ने से कैलोरी बर्न होती है और शरीर की चर्बी कम हो जाती है, जिसके कारण वजन कंट्रोल में रहता है.

इन बीमारियों से मिलती है राहत : नियमित रूप से दौड़ने से टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियों के विकसित होने का खतरा कम रहता है.

तनाव से राहत : रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रोजाना दौड़ते हैं, उन्हें तनाव से काफी हद तक राहत मिलती है. अगर आप लंबे समय से टेंशन में हैं, तो सुबह- सुबह दौड़ने की सलाह दी जाती है.

नोट-  अगर आप भी रेगुलर दौड़ने की सोच रहे हैं, तो सलाह दी जाती है कि एक दम से लंबी दौड़ न लगाएं, ऐसा करने से आपके शरीर में ऐंठन हो सकती है. ऐसे  में छोटी दूरी से शुरुआत करें और चोट से बचने के लिए धीरे-धीरे अपनी दौड़ के समय और स्पीड को बढ़ाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

