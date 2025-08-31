विज्ञापन
खाली पेट रनिंग करने से क्या होता है? फायदे और नुकसान

Empty Stomach Running Benefits and Side Effects: खाली पेट रनिंग करने के अपने फायदे हैं, लेकिन, अगर इसे सही तरीके से किया जाय. यहां जानिए रनिंग कैसे करें और सुबह दौड़ने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं.

सुबह खाली पेट रनिंग करने के फायदे और नुकसान.

Running Karne Ke Fayde aur Nuksan: सुबह-सुबह ताज़ी हवा में दौड़ना यानी रनिंग करना एक बेहतरीन आदत मानी जाती है. यह न सिर्फ शरीर को फिट रखती है, बल्कि मानसिक रूप से भी तरोताजा कर देती है. लेकिन, एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या खाली पेट रनिंग करना सही है? कुछ लोग मानते हैं कि इससे फैट जल्दी बर्न होता है, जबकि कुछ कहते हैं कि इससे कमजोरी और थकान हो सकती है. इस लेख में हम आपको बताएंगे कि खाली पेट रनिंग करने से शरीर में क्या असर होता है, इसके फायदे क्या हैं और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि नुकसान से बचा जा सके.

खाली पेट रनिंग के फायदे (Benefits of Running on an Empty Stomach)

1. फैट तेजी से बर्न होता है

जब आप खाली पेट दौड़ते हैं, तो शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है. ऐसे में शरीर पहले से जमा फैट को एनर्जी में बदलता है. इससे वजन घटाने में मदद मिलती है.

2. दिल की सेहत सुधरती है

रोजाना रनिंग करने से हार्ट एक्टिव रहता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

3. पाचन तंत्र मजबूत होता है

खाली पेट हल्की रनिंग करने से पाचन क्रिया एक्टिव होती है. इससे कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याएं को कम करने में भी मदद मिलती है.

4. मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है

रनिंग करने से एक और फायदा ये होता है कि सुबह की रनिंग से आत्मविश्वास बढ़ता है और मूड अच्छा रहता है. यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है.

5. नींद अच्छी आती है

जो लोग सुबह दौड़ते हैं, उन्हें रात में गहरी और सुकूनभरी नींद आती है. इससे शरीर और दिमाग दोनों को आराम मिलता है. अगर किसी को नींद से जुड़ी दिक्कत हो तो जरूर दोड़ने जाएं.

खाली पेट रनिंग के नुकसान (Disadvantages of Running on an Empty Stomach)

1. एनर्जी की कमी: खाली पेट दौड़ने से शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है, जिससे थकान जल्दी महसूस होती है और रनिंग का स्टैमिना कम हो जाता है.

2. चोट लगने का खतरा: कम एनर्जी के कारण शरीर का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे गिरने या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी चोटें लग सकती हैं.

3. मांसपेशियों की कमजोरी: अगर आप लगातार खाली पेट रनिंग करते हैं, तो शरीर प्रोटीन को एनर्जी में बदलने लगता है। इससे मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान-

  • अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो हल्का नाश्ता जैसे केला या बादाम लेकर रनिंग करें.
  • बहुत लंबी या तेज दौड़ से बचें, खासकर खाली पेट.
  • पानी जरूर पिएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे.
  • अगर चक्कर या कमजोरी महसूस हो, तो तुरंत रुकें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

