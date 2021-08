Benefits Of Amaranth: बेहतरीन फायदों के लिए इस अद्भुत फूड को अपनी डाइट में शामिल करने के तरीके

अमरंथ अल्पकालिक बारहमासी पौधों की एक प्रजाति है. इसकी खेती एक पत्तेदार सब्जी के साथ-साथ एक सजावटी पौधे के रूप में की जाती है. भारत में इसे राजगिरा के नाम से भी जाना जाता है. यह सदियों से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में प्रमुख रहा है. हालांकि, हाल के दिनों में ही इसने अपने असंख्य स्वास्थ्य लाभों के लिए लोकप्रियता हासिल की है.

वीडियो में, नमामी ने 4 तरीके बताए हैं जिनके द्वारा आप अपनी डाइट में अमरंथ को शामिल कर सकते हैं.

1) अमरंथ दलिया: सुबह के समय बनने वाली यह डिश एक हेल्दी और पेट भरने वाला नाश्ता बनाती है. पोषण लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ सब्जियों में शामिल करें.

2) अमरंथ कटलेट: यह एक स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक है जिसे आप अपनी चाय या कॉफी के साथ खा सकते हैं. कटलेट को तेल में डीप फ्राई करने की बजाय एयर फ्राई करें.

3) अमरंथ पेनकेक्स: नमामी के अनुसार, ऐमारैंथ के आटे के बैटर से बने पैनकेक बच्चों के लिए एक स्वस्थ विकल्प हैं, खासकर उनकी क्रेविंग को कम करने के लिए.

4) अमरंथ सलाद: अखरोट, बादाम, और ढेर सारी सब्जियों और ऐमारैंथ जैसे नट्स से बना पोषक तत्वों से भरपूर सलाद, भूख की पीड़ा को कम करने का यह सबसे अच्छा तरीका है.

यहां देखें वीडियो:

Adding amaranth to diet can provide you many benefits. It may help you maintain healthy cholesterol levels and lower inflammation. High fibre ad protein content of this winder food can keep you full for longer and reduce appetite, resulting in weight loss. Amaranth is also naturally gluten-free.

Monsoon is the time of the year when we must take additional care of our health and strengthen our immunity. Along with ensuring we eat immunity-boosting food, it is also important to avoid eating certain types of food. In a post shared previously, Nmami detailed 5 important nutrition mistakes to avoid making during the rainy season to ensure good health.

The most important type of food to avoid during the monsoon is oily fried food as well as eating raw and uncooked seafood, says Nmami. Read more about what else you need to avoid during this season here.

Disclaimer: This content including advice provides generic information only. It is in no way a substitute for qualified medical opinion. Always consult a specialist or your own doctor for more information. NDTV does not claim responsibility for this information.