रोजाना करते हैं किशमिश का सेवन तो जान लें इसे खाने के फायदे और नुकसान

Raisin Benefits And Side Effects: किशमिश का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. लेकिन कुछ लोगों के लिए फायदेमंद तो कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी है इसका सेवन.

Raisin Benefits And Side Effects: किशमिश खाने के फायदे और नुकसान.

Raisin Benefits And Side Effects In Hindi: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. जब भी ड्राई फ्रूट्स का नाम लिया जाता है सबसे पहले किशमिश का जिक्र होता है. किशमिश को स्वाद और सेहत का भंडार कहा जाता है. क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि किशमिश सिर्फ फायदा ही नहीं बल्कि, कुछ लोगों के लिए हानिकारक भी साबित हो सकती है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. तो चलिए जानते हैं किशमिश खाने के फायदे और नुकसान.

किशमिश खाने के फायदे- (Kismish Khane Ke Fayde)

1. खून की कमी-

किशमिश आयरन का अच्छा सोर्स है, जो खून की कमी को दूर करने में मददगार है. रोजाना भीगी किशमिश के सेवन से आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है.

2. पाचन- 

किशमिश में फाइबर होता है, जो कब्ज को दूर करने में मदद कर सकता है. जिन लोगों खो पाचन संबंधी समस्याएं है उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

3. हड्डियों- 

किशमिश में कैल्शियम और बोरॉन होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं.

4. एंटीऑक्सीडेंट- 

किशमिश में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचा सकते हैं.

किशमिश खाने के नुकसान- (Kismish Khane Ke Nuskan)

1. मोटापा-

किशमिश में चीनी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए अधिक मात्रा में सेवन करने से वजन बढ़ सकता है.

2. डायबिटीज-

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो किशमिश का सेवन सीमित मात्रा में ही करें. क्योंकि ये डायबिटीज के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है.

3. एलर्जी- 

कुछ लोगों को किशमिश से एलर्जी हो सकती है, जिससे स्किन पर चकत्ते या अन्य समस्याएं हो सकती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

