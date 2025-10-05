इस फूल का पानी पीने से स्किन बनेगी ग्लोइंग और पिंपल्स का मिट जाएगा नामो-निशान

Rose Water for Glowing Skin: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन साफ, चमकदार और पिंपल्स-फ्री हो. लेकिन, महंगे प्रोडक्ट्स और केमिकल्स से स्किन को नुकसान भी हो सकता है. ऐसे में अगर कोई नेचुरल तरीका मिल जाए जिससे स्किन हेल्दी और ग्लोइंग बन जाए, तो क्या बात है! आज हम आपको एक ऐसे फूल के बारे में बताएंगे जिसका पानी पीने से आपकी स्किन में गजब का निखार आ सकता है और पिंपल्स का नामो-निशान मिट सकता है. ये फूल है गुलाब का फूल (Rose Flower). जी हां, वही गुलाब जिसे हम प्यार और खूबसूरती का प्रतीक मानते हैं, वही आपकी स्किन को भी खूबसूरत बना सकता है.

गुलाब जल नहीं, गुलाब का पानी पीने के फायदे (Benefits of Drinking Rose Water)

गुलाब का पानी सिर्फ चेहरे पर लगाने से ही नहीं, बल्कि पीने से भी स्किन पर गहरा असर डालता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन सी और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को अंदर से डिटॉक्स करते हैं और स्किन को हेल्दी बनाते हैं.

ग्लोइंग स्किन गुलाब का पानी शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है जिससे स्किन नेचुरली ग्लो करने लगती है.

पिंपल्स और एक्ने से राहत इसके एंटी-बैक्टीरियल गुण स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया को खत्म करते हैं जो पिंपल्स का कारण बनते हैं.

स्किन हाइड्रेशन गुलाब का पानी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करता है जिससे ड्रायनेस और डलनेस दूर होती है.

एंटी-एजिंग इफेक्ट इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को जवान बनाए रखते हैं और झुर्रियों को कम करते हैं.

डिटॉक्सिफिकेशन रोजाना गुलाब का पानी पीने से लिवर और किडनी साफ होते हैं, जिससे स्किन पर भी असर दिखता है.

गुलाब का पानी कैसे बनाएं? (How to Make Rose Water?)

ताजे गुलाब के फूल लें (केमिकल-फ्री और ऑर्गेनिक हों तो बेहतर)

फूल की पंखुड़ियों को अच्छे से धो लें.

एक पैन में 2 कप पानी लें और उसमें पंखुड़ियां डालें.

धीमी आंच पर 10–15 मिनट तक उबालें.

ठंडा होने पर छान लें और सुबह खाली पेट पी लें.

इन बातों का रखें ख्याल:

रोजाना 1 ग्लास से ज़्यादा न पिएं.

अगर आपको किसी फूल से एलर्जी है तो पहले डॉक्टर से सलाह लें.

ऑर्गेनिक गुलाब का ही इस्तेमाल करें, बाजार के स्प्रे वाले फूल नुकसान कर सकते हैं.

गुलाब का पानी पीना एक आसान, सस्ता और नेचुरल तरीका है जिससे आपकी स्किन को ग्लो मिल सकता है और पिंपल्स से छुटकारा भी. ये घरेलू उपाय आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी बनाता है, जिससे बाहरी चमक खुद-ब-खुद आने लगती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)