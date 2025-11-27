क्या सर्दियों में गुलाब जल लगा सकते हैं? गुलाब जल कब लगाना चाहिए, जानिए कैसे करें इस्तेमाल

Gulab Jal Benefits in Winters: स्किन के लिए गुलाब जल बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद विटामिन ए, B3, सी, डी, और ई, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण त्वचा के लिए लाभदायक होते हैं. अधिकतर लोग अपने स्किनकेयर रुटीन में गुलाबजल को शामिल करते हैं. इसे नियमित रूप से लगाने से स्किन में नमी बनी रहती है और मुलायम हो जाती है. सर्दियों की भी शुरुआत हो गई है और इसी के चलते आज हम आपको ये बताएंगे कि क्या इस मौसम में गुलाब जल लगा सकते हैं. साथ ही यह भी बताएंगे कि इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए.
क्या सर्दियों में गुलाब जल लगा सकते हैं?
ठंड के मौसम में सर्द हवाओं की वजह से स्किन में काफी ज्यादा ड्राईनेस आ जाती है. इस रूखेपन के कारण त्वचा कभी-कभी फटना भी शुरू हो जाती है. ऐसे में स्किन को हाइड्रेट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. त्वचा में नमी बनाए रखने के लिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं. सर्दियों में गुलाब जल लगाने से त्वचा निखरती है, हाईड्रेट होती है और रूखेपन से भी छुटकारा मिलता है. इसके अलावा आप गुलाबजल को क्लींजर और टोनर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं.कब लगाएं गुलाब जल?
गुलाब जल को अधिकतर क्लींजर, टोनर, फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. अगर आप दाग-धब्बों और पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए गुलाब जल लगा रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट टाइम रात को सोने से पहले रहेगा. इसके अलावा आप सुबह उठकर भी गुलाब जल को चेहरे पर लगा सकते हैं. इससे चेहरे पर मौजूद गंदगी साफ हो जाएगी और स्किन सोफ्ट बनेगी.कैसे करें गुलाब जल का इस्तेमाल?
- गुलाब जल को आप बेसन, मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर फेस मास्क की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे स्किन ग्लोइंग और मुलायम बनेगी.
- आप चेहरे पर गुलाब जल का स्प्रे भी कर सकते हैं. इसके अलावा आप गुलाब जल को कॉटन पैड में लेकर चेहरे पर लगा सकते हैं. इससे स्किन की गंदगी साफ हो सकती है.
- डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए भी गुलाब जल बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है. इसके लिए आप आंखों के नीचे गुलाब जल लगाकर हल्के हाथों से मसाज कर सकते हैं. ऐसा नियमित रूप से करने से आपको जल्द ही फायदा देखने को मिल सकता है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
