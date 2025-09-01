विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या बहुत ज्यादा शुगर खाने से दिमाग कमजोर होता है? जानिए बड़े नुकसान

Sugar Effects On Brain: अक्सर आपने सुना होगा शुगर का सेवन डायबिटीज जैसे बीमारियों का कारण बनता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा शुगर का सेवन दिमाग को भी कमजोर बना सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
क्या बहुत ज्यादा शुगर खाने से दिमाग कमजोर होता है? जानिए बड़े नुकसान
Sugar Effects On Brain: शुगर का ज्यादा सेवन कई नुकसान दे सकता है.

Sugar Impact On Mental Health: हम सभी लोग मीठा खाना पसंद करते हैं. चाय में चीनी, मिठाई, चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक और यहां तक कि पैक्ड जूस में भी शुगर की भरमार होती है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि ये मीठा सिर्फ आपके वजन को नहीं बढ़ाता, बल्कि आपके दिमाग को भी कमजोर बना सकता है? हाल ही में कई वैज्ञानिक शोधों ने यह साबित किया है कि बहुत ज्यादा शुगर का सेवन न सिर्फ शरीर को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि मेमोरी, मूड और सोचने की क्षमता को भी प्रभावित करता है. क्या आप जानते हैं मीठा कैसे आपके ब्रेन को धीरे-धीरे कमजोर बना सकता है. आइए जानते हैं...

शुगर खाने के बड़े नुकसान (Big Disadvantages of Eating Sugar)

1. दिमाग की ऊर्जा का असंतुलन

दिमाग को काम करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत होती है, जो शुगर से मिलता है. लेकिन, जब हम जरूरत से ज्यादा शुगर खाते हैं, तो दिमाग में ग्लूकोज का ओवरलोड हो जाता है. इससे न्यूरॉन्स यानी दिमाग की कोशिकाएं ठीक से काम नहीं कर पातीं और सोचने-समझने की क्षमता घटने लगती है.

ये भी पढ़ें- बार-बार पेशाब रोकना कितना खतरनाक हो सकता है?

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Ians

2. मेमोरी और ध्यान में कमी

एक स्टडी के अनुसार, ज्यादा शुगर खाने से हिप्पोकैम्पस नामक ब्रेन का हिस्सा प्रभावित होता है, जो मेमोरी और लर्निंग से जुड़ा होता है. इससे याददाश्त कमजोर होती है और फोकस करने में परेशानी होती है.

3. मूड स्विंग्स और डिप्रेशन

शुगर खाने से शरीर में इंसुलिन तेजी से बढ़ता है, जिससे ब्लड शुगर पहले बढ़ता है और फिर अचानक गिरता है. इस उतार-चढ़ाव से मूड में बदलाव, चिड़चिड़ापन और यहां तक कि डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं.

4. ब्रेन पर नशे जैसा असर

कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुगर का असर ब्रेन पर नशे की तरह होता है. जब हम मीठा खाते हैं, तो ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें अच्छा महसूस होता है. लेकिन, बार-बार ऐसा करने से शुगर की लत लग सकती है और खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है.

ये भी पढ़ें- चेहरे से काले दाग-धब्बे कैसे हटाएं? जानिए 3 असरदार घरेलू उपचार

5. ब्रेन एजिंग और डिमेंशिया का खतरा

ज्यादा शुगर लंबे समय तक खाने से ब्रेन की कोशिकाएं जल्दी एज होने लगती हैं. इससे डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. खासकर डायबिटीज के मरीजों में ये खतरा और भी ज्यादा होता है.

क्या करें?

  • चीनी की मात्रा कम करें, खासकर प्रोसेस्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स में.
  • फल और नेचुरल मिठास जैसे शहद या गुड़ का इस्तेमाल करें.
  • रेगुलर एक्सरसाइज और योग से ब्रेन हेल्थ को बेहतर बनाएं.
  • पानी भरपूर पिएं और नींद पूरी लें.

मीठा खाने में जितना मजा आता है, उतना ही ये दिमाग के लिए नुकसानदायक हो सकता है अगर हद से ज्यादा खाया जाए. इसलिए अब समय है कि हम अपनी प्लेट में शुगर की मात्रा को समझदारी से कंट्रोल करें.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sugar Effects On Brain, Does Sugar Weaken Memory, Sugar Addiction Brain Damage, Sugar Impact On Mental Health, Side Effects Of Eating Too Much Sugar, Sugar Health Risks
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com