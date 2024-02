मोबाइल के लिए रोता है बच्चा बिना फोन के नहीं खाता है खाना तो आज ही अपनाएं ये 2 टिप्स, फिर कभी नहीं मांगेगा मोबाइल

Parenting Tips: बच्चे को मोबाइल की आदत ऐसे छुड़वाएं.

How to Keep Your Child Away From Mobile: आज के समय में मोबाइल एक ऐसी चीज बन गई है जिसके बिना आप कुछ भी करने की सोच नहीं सकते हैं. अगर कहा जाए कि मोबाइल के बिना सास नहीं आएगी तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा! रात को सोते समय हाथ में मोबाइल और सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल को देखकर ही आंख खुलती है. मोबाइल सांस लेने जितना जरूरी हो गया है जिसके बिना हम जी नहीं सकते. हालांकि इसने हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाया है लेकिन इन सबके बावजूद इसके कई नुकसान भी हैं. मोबाइल का इस्तेमाल एक देर में घंटो तक बैठे हुए करना हमारे मोटापे का कारण और मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकता है. सिर्फ बड़े ही नही बल्कि बच्चों के साथ भी मोबाइल का इस्तेमाल इतना होता है कि वो इसके आदी हो जाते हैं. वहीं लॉकडाउन के बाद से बच्चों की क्लास भी ऑनलाइन हो गई थीं. जिस वजह से उनका ज्यादा समय मोबाइल स्क्रीन के सामने ही गुजरता है.

पैरेंट्स भी हैं मोबाइल एडिक्शन के लिए जिम्मेदार