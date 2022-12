Tips For Arthritis: अर्थराइटिस के मरीज सर्दियों में इन चीजों से रखें दूरी, वर्ना बढ़ जाएगा दर्द और चुभन

Arthritis Pain: आजकल के समय में युवाओं में भी इस रोग के लक्षण दिखने लगे हैं.

What Not To Eat In Arthritis: गठिया यानी अर्थराइटिस में जोड़ों, हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों में दर्द और सूजन की समस्या होती है. पीठ, कलाई, घुटने, एड़ियों में गठिया के मरीज को तेज दर्द होता है. अक्सर 50 के बाद लोग इस रोग के प्रभावित होते हैं. हालांकि आजकल के समय में युवाओं में भी इस रोग के लक्षण दिखने लगे हैं, इसकी वजह है गलत लाइफस्टाइल और अनहेल्दी फूड. अर्थराइटिस के मरीजों को कुछ फूड्स से पूरी तरह से परहेज करना चाहिए.

अर्थराइटिस में नहीं खानी पीनी चाहिए ये चीजें | These Things Should Not Be Eaten In Arthritis