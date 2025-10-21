Delhi AQI Level Today: दिल्ली में बीती रात बहुत से लोगों ने दिवाली पर उच्चतम न्यायालय की ओर से निर्धारित समयसीमा से ज्यादा समय तक पटाखे चलाए जिसकी वजह से मंगलवार सुबह आसमान में धुंध छाई रही, दृश्यता कम हो गई और वायु गुणवत्ता 'रेड जोन' में रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण ब्यूरो (सीपीसीबी) के एक बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) सुबह आठ बजे 352 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है. सुबह पांच बजे यह 346, सुबह छह बजे 347 और सुबह सात बजे 351 दर्ज किया गया.

कितना होना चाहिए एक्यूआई | What is the normal AQI range?

शून्य से 50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

निगरानी केंद्रों का एक्यूआई डेटा प्रदान करने वाला सीपीसीबी का ‘समीर' ऐप मंगलवार सुबह अद्यतन नहीं किया गया.

पटाकों की म‍िली थी इजाजत | Delhi AQI Level Today

उच्चतम न्यायालय ने दिवाली पर दिल्ली-एनसीआर में रात आठ बजे से 10 बजे के बीच हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दी थी. हालांकि, कई लोगों ने अदालत के निर्देशों का उल्लंघन किया और देर रात तक जश्न जारी रहा. सीपीसीबी के प्रति घंटे के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एक्यूआई रात 12 बजे 349 और एक बजे 348 था. सोमवार को, राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 36 ने प्रदूषण का स्तर 'रेड जोन' में दर्ज किया, भारी प्रदूषण के कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' से 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गई.

दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई सोमवार को 345 (बेहद खराब श्रेणी) था. मंगलवार और बुधवार को वायु गुणवत्ता के और भी व्यापक रूप से 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की आशंका है.

पॉल्यूशन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है. इससे कई गंभीर बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि:

सांस संबंधी समस्याएं

अस्थमा: सांस लेने में तकलीफ

ब्रोंकाइटिस: श्वसन नली में सूजन

COPD: फेफड़ों के वायुमार्ग में सूजन और संकुचन

अन्य समस्याएं

फेफड़ों का कैंसर

दिल की बीमारियां: हार्ट अटैक और स्ट्रोक

त्वचा संबंधी समस्याएं: चकत्ते, खुजली

मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारियां: अल्जाइमर, पार्किंसन रोग

पाचन संबंधी समस्याएं: पेट में दर्द, कब्ज, एसिडिटी

इम्यून सिस्टम संबंधी समस्याएं: फ्लू, खांसी, संक्रमण

क्‍या करें, क्‍या न करें

मास्क पहनें: N95 मास्क पहनकर हानिकारक कणों से बचें.

बाहर न जाएं: जब हवा खराब हो, तो घर में रहें.

घर साफ रखें: घर को धूल-मुक्त और साफ रखें.

AQI ऐप्स का इस्तेमाल करें: SAFAR या AQI India ऐप्स से हवा की गुणवत्ता जानें.

बच्चों और बुजुर्गों का ध्यान रखें: उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, इसलिए उन्हें प्रदूषण से बचाएं.

घर में एक्टिविटी करें: खराब हवा में बाहर न जाएं, घर में योग या हल्की एक्सरसाइज करें.

घर में रहें: घर के अंदर रहकर प्रदूषण से बचें.

एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें: घर में एयर प्यूरीफायर लगाकर हवा को साफ करें.

खिड़कियां बंद रखें: खराब AQI के समय खिड़कियां बंद रखें.

स्वास्थ्य का ध्यान रखें: अस्थमा या अन्य श्वसन समस्याओं से पीड़ित लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए.

