विज्ञापन
विशेष लिंक
4 hours ago

Breaking Live: विदेश मंत्री एस. जयशंकर सोमवार को कोलंबो पहुंचे, जहां वे श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे. जयशंकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका की यात्रा पर हैं.  मंगलवार को जयशंकर श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे. विदेश मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वे मंगलवार को श्रीलंकाई नेतृत्व से मुलाकात करेंगे. यह दौरा भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति को दर्शाता है. जयशंकर की मुलाकातों से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है.

Breaking LIVE Updates:

Dec 23, 2025 06:17 (IST)
Link Copied
Share

उत्तर प्रदेश: नवीन मंडी में सब्जी मंडी के पास स्थित 3 दुकानों में आग लगी

हापुड़ में नवीन मंडी में सब्जी मंडी के पास स्थित 3 दुकानों में आग लगी.  FSO अरशद खान ने कहा, "सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे...3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. आग पर काबू पा लिया गया है। 2-3 दुकानों में आग लगी थी। आग को फैलने से भी रोका गया..."

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Delhi Aqi, Rahul Germany, Bangladesh Dipu Chandra, S Jaishankar Sri Lanka, Breaking Live
Get App for Better Experience
Install Now