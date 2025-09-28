आंखों की जलन से लेकर सिरदर्द तक, ये नीला फूल है कई बीमारियों का रामबाण इलाज!

Aprajita phol ke gharelu nuskhe : नीले रंग का खूबसूरत फूल 'अपराजिता' सिर्फ देखने में ही सुंदर नहीं, बल्कि गुणों का खजाना है. इसे 'नीलकमल' या 'ब्लू पी फ्लावर' भी कहते हैं. दादी-नानी के जमाने से आयुर्वेद में इसे कई बीमारियों का 'रामबाण इलाज' माना जाता है. यह शरीर और दिमाग दोनों को शांत रखने का एक शानदार तरीका है. ऐसे में आज हम आपको इसके कुछ ऐसे जबरदस्त फायदे बताएंगे, जिन्हें जानकर आप भी कहेंगे, "अरे वाह, ये तो जादू है!" तो देर किस बात की आइए जानते हैं, इसके 5 बड़े फायदे.

अपराजिता फूल के फायदे - Benefits of Aparajita Flower

अपराजिता का फूल आपकी टेंशन को छू मंतर कर सकता है. इसके लिए आप ताजे अपराजिता के फूल लीजिए और उन्हें पीसकर एक पेस्ट बना लीजिए. अगर आप चाहें तो इसमें एक चम्मच शुद्ध गाय का घी मिला लें. इसे हर सुबह खाली पेट एक छोटी चम्मच खाएं. इससे आपका दिमाग शांत होगा और आपकी याददाश्त को भी तेज कर सकता है.

अगर आपको अक्सर स्ट्रेस वाला सिरदर्द होता है, तो अपराजिता की चाय आपके लिए वरदान साबित हो सकती है. इसकी चाय बनाने के लिए 01 कप पानी में 01 अपराजिता का फूल, थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां और चुटकी भर इलायची पाउडर डालकर 3-4 मिनट तक उबाल लीजिए. फिर छानकर दिन में 2-3 बार पिएं. आपको थोड़ी देर में राहत महसूस होने लगेगी.

हाई बीपी मरीज के लिए भी अपराजिता फूल का पानी असरदार साबित हो सकता है. बस आपको 01 लीटर पानी में 6-7 ताजे अपराजिता के फूल और एक छोटी इलायची डालकर दिन भर के लिए छोड़ दीजिए. अब आप इस पानी को दिन भर थोड़ा-थोड़ा करके पीते रहें. इससे आपको बीपी कंट्रोल में रहेगा.

अगर आपकी आंखों में जलन होती है या वे लाल रहती हैं, तो अपराजिता का पेस्ट आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. 3-4 नीले अपराजिता के फूलों को पीसकर थोड़ा दूध या साफ पानी मिलाकर एक हल्का पेस्ट बनाएं. इसे अपनी आंखों के चारों ओर (सिर्फ स्किन पर) 10-15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए. आपको राहत मिलेगी.

महिलाओं को मेनोपॉज और पीरियड्स के दौरान कई तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है. अपराजिता इसमें भी आराम दे सकता है. इसके लिए बस 500 मिलीलीटर पानी में 6-7 ताजे अपराजिता के फूल रात भर भिगोकर रखें और अगले दिन सिप-सिप करके पिएं. आपको राहत महसूस होगी.

लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, कोई भी नया इलाज शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट से बात सलाह जरूर लें. इस बात का खास ख्याल रखिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

