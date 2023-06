सेलेब्रटीज की खूबसूरती का राज है Refreshing Aloe Ice, बस दो चीजों से घर पर आसानी से बनाएं, दूर होंगी skin problems, जानें बनाने का तरीका

घर पर इस तरह बनाएं एलो आइस, स्किन की हर समस्या का है समाधान

Benefits of Aloe Ice For Skin: गर्मी (Summer) का समय हमारी स्किन के लिए बिल्कुल भी सही समय नहीं होता. कड़ी धूप और उमस भरा मौसम स्किन को नुकसान पहुंचते हैं. इस मौसम में स्किन ब्रेकआउट, टैनिंग, सन स्पॉट और असमान स्किन टोन जैसी कई समस्याएं होती हैं. इस मौसम में स्किन को ठंडक (cooling the skin) पहुंचाने और एक्स्ट्रा ऑयल से बचाने के लिए आपको कुछ खास इंग्रीडिएंट्स की जरूरत होती है, एलोवेरा (Aloe vera for skin) उसमें से एक है. वहीं आइस (Ice) यानी बर्फ भी स्किन को ठंडक देकर गर्मी के असर से बचाता है.