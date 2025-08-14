शरीर बन गया है हड्डियों का ढांचा? Doctor Hansa Yogendra ने बताए वजन बढ़ाने के आसान तरीके, 1 महीने में दिखने लगेगा असर

How to Gain Weight: आज के समय में जहां कुछ लोग बढ़ते मोटापे से परेशान हैं, तो वहीं कई लोगों की शिकायत होती है कि लाख कोशिश करने के बाद भी उनका वजन बढ़ नहीं पाता है या वे बेहद दुबले-पतले नजर आते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. यहां हम आपको वजन बढ़ाने और फिट बॉडी पाने के कुछ खास तरीके बता रहे हैं. ये तरीके डॉक्टर हंसाजी के नाम से मशहूर योग गुरु हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

पैर का नाखून पक जाए तो क्या करें? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया 15 दिन में ठीक करने का असरदार नुस्खा

वजन बढ़ाने के लिए क्या करें?

यूट्यूब पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, वजन बढ़ाने के चक्कर में कई बार लोग जरूरत से ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं. जबकि ये सही तरीका नहीं है. इससे अलग आप अपने लाइफस्टाइल और खानपान में कुछ हेल्दी सुधार कर दुबले-पतले शरीर को फिट बना सकते हैं और सिर्फ एक महीने में असर महसूस कर सकते हैं.

डॉक्टर हंसाजी बताती हैं, अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं, तो नियमित तौर पर कुछ योगासन करें. जैसे-

इसे करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं और दोनों पैर सीधे रखें.

अब, सांस छोड़ते हुए अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए छाती से मिलाने की कोशिश करें.

कुछ देर इस स्थिति में रहें फिर नॉर्मल हो जाएं.

हंसाजी बताती हैं, यह आसन पाचन सुधारता है और शरीर में पोषण अवशोषण को बेहतर बनाता है.

इससे अलग योग गुरु धनुरासन करने की सलाह देती हैं.

इसके लिए पेट के बल लेटें और दोनों पैरों को मोड़कर टखनों को पकड़ लें.

सांस भरते हुए सिर और पैरों को ऊपर उठाएं.

5-10 सांस तक इसी अवस्था में रुकें और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएं.

यह आसन शरीर को एक्टिव बनाता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है.

प्रोटीन का सेवन बढ़ाएं

वेट गेन के लिए हंसाजी सबसे पहले डाइट में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की सलाह देती हैं. मांसपेशियों को बनाने और रिपेयर करने के लिए प्रोटीन जरूरी है. इसके लिए अपने आहार में टोफू, सोयाबीन, स्प्राउट्स और अंकुरित अनाज शामिल करें.

हंसाजी कहती हैं, फल और सब्जियां नियमित रूप से खाएं. हर तरह की हरी सब्जी और मौसमी फल शरीर को जरूरी विटामिन और मिनरल देते हैं. इससे शरीर को अंदर से ताकत मिलती है.

योग गुरू के मुताबिक, खाना छोड़ना या खाने के बीच में लंबे गैप लेना भी वजन बढ़ाने में रुकावट डाल सकता है. ऐसे में हमेशा समय पर खाना खाएं और दिन में कई छोटे-छोटे मील लें.

इन सब से अलग वजन बढ़ाने के लिए समय पर सोना और उठना भी जरूरी है. रात को जल्दी सोने की आदत डालें, साथ ही दिन में भी थोड़ी देर आराम करें. नींद से शरीर को रिपेयर और ग्रोथ के लिए समय मिलता है.

योग गुरु के मुताबिक, सिर्फ ज्यादा खाना खाने से वजन नहीं बढता है, बल्कि इसके लिए संतुलित आहार, नियमित समय पर भोजन और अच्छी नींद का संयोजन भी जरूरी है. इन कुछ आसान उपायों को अपनाकर आप धीरे-धीरे खुद को स्वस्थ महसूस करेंगे, साथ ही आपकी बॉडी भी फिट होने लगेगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.