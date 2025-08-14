स्किन के लेकर हार्ट तक के लिए फायदेमंद है ये हरी चाय, जानें इसका नाम और फायदे

Green Tea Ke Fayde: क्या आप भी चाय के शौकीन हैं? क्या आपका भी दिन चाय की चुस्की लिए बिना शुरू नहीं होता? अगर हां, तो आज से दूध की चाय को कह दें टाटा और ग्रीन टी को बना लें साथी. ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल्स भरपूर मात्रा में होता है. जो डायबिटीज से लेकर दिल के रोगों के खतरे को कम करने में मददगार है. इतना ही नहीं ग्रीन-टी मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है. तो चलिए जानते हैं ग्रीन-टी से मिलने वाले अनगिनत फायदों के बारे में.

Green Tea Benefits | Green Tea Kaise Pini Chahie | Green Tea Pine Ke Kya Fayde Hai

ग्रीन टी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

इम्यूनिटी: ग्रीन टी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर में फ्री रेडिकल्स को खत्म करके इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं. इसलिए कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को ग्रीन टी का सेवन जरूर करना चाहिए.

कैंसर: ग्रीन-टी में मौजूद एंटी-ऑक्सिडेंट स्कीन में कैंसर सेल को बनने से रोक सकते हैं और कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं.

वजन: ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म को तेज कर शरीर में जमा फैट बर्न करने में मदद करती है, जिससे वजन कम किया जा सकता है. वजन घटाने के लिए यह एक बेहतरीन ड्रिंक है.

तनाव: ग्रीन टी में पाए जाने वाले एल-थेनाइन नामक अमीनो एसिड स्ट्रेस को कम करने में सहायक हैं. मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

स्किन: ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो स्किन को चमकदार बनाए रखने में मदद कर सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)