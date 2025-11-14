यह Vitamin कैंसर से लड़ने की देता है ताकत, Anti cancer vitamin के नाम से जाना जाता है, नाम जान चौंक जाएंगे आप !

विज्ञापन
Anti cancer vitamin ka naam kya hai : जिस विटामिन को 'एंटी-कैंसर विटामिन' कहा जा रहा है, वह है विटामिन D. यह इसलिए है क्योंकि इसकी कमी को कुछ खास तरह के कैंसर के बढ़े हुए जोखिम से जोड़ा गया है.

कई दूसरी स्टडीज ने भी विटामिन D के सही लेवल को कोलोरेक्टल (Colorectal) कैंसर जैसे कुछ कैंसर के कम जोखिम से जोड़ा है.

Anti vitamin cancer vitamin: विटामिन D को हम सब 'धूप वाला विटामिन' (Sunshine Vitamin) कहते हैं. यह हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है. लेकिन अब कुछ बड़ी रिसर्च बता रही है कि यह खतरनाक कैंसर से भी लड़ने में मदद करता है. इसी वजह से इसे 'एंटी-कैंसर विटामिन' भी कहा जाने लगा है. रिसर्च बताती है कि जिन लोगों में विटामिन D का लेवल सही होता है, उनमें कुछ खास तरह के कैंसर का खतरा कम हो जाता है और अगर कैंसर हो भी जाए तो इलाज के बाद अच्छे नतीजे मिलते हैं.

कैंसर से कैसे लड़ता है विटामिन D

विटामिन D हमारे शरीर में एक हार्मोन की तरह काम करता है. यह कोशिकाओं (cells) को बेकाबू होकर बढ़ने से रोकता है. यह कैंसर वाली कोशिकाओं को खुद खत्म होने का सिग्नल देता है, उनकी अनियंत्रित ग्रोथ को रोकता है, और उस सूजन (inflammation) को भी कम करता है जो ट्यूमर को बढ़ने में मदद करती है.

इसके अलावा, यह हमारी इम्यूनिटी को भी अच्छी रखता है और ट्यूमर को खून पहुंचाने वाली नई नसों को भी बनने से रोकता है. रिसर्च के मुताबिक, यह सब मिलकर कैंसर के फैलने और बढ़ने की रफ्तार को कम कर सकता है.

क्या कहता है विज्ञान?

'VITAL' ट्रायल जैसी बड़ी रिसर्च में 25,000 से ज्यादा लोगों को 5 साल तक विटामिन D दिया गया. इसका नतीजा बहुत अच्छा था: जिन लोगों ने रोज़ाना विटामिन D लिया, उनमें कैंसर के फैलने (metastasis) या मौत होने वाले 'एडवांस्ड कैंसर' में 17% की कमी देखी गई. यह फायदा उन लोगों में ज्यादा दिखा जिनका वजन सामान्य था.

कई दूसरी स्टडीज ने भी विटामिन D के सही लेवल को कोलोरेक्टल (Colorectal) कैंसर जैसे कुछ कैंसर के कम जोखिम से जोड़ा है.

