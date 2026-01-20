विज्ञापन
अनार ही नहीं इसके छिलके भी हैं जादूगर, जानें अनार के छिलके से होने वाले फायदे और इस्तेमाल का तरीका

Anar Ke Chilke Ki Chai Ke Fayde: अगर आप इनकी चाय बनाकर पीते हैं, तो बस क्या कहने. चलिए जानते हैं अनार के छिलकों से बनी चाय के क्या फायदे हैं?

Anar Ke Chilke Ki Chai Kaise Banaye

Anar Ke Chilke Ki Chai Ke Fayde: अनार एक ऐसा फल है, जिसका नाम सुनते ही लगभग हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है. स्वाद और सेहत के इस परफेक्ट कॉम्बिनेशन को सभी ने खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसके छिलकों का इस्तेमाल किया है? जी हां, अनार के छिलके जिन्हें आप बेकार समझ कर फेंक देते हैं, कई बीमारियों का तोड़ हैं. अनार के छिलकों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीइंफ्लेमेटरी पाए जाते हैं. ऐसे में अगर आप इनकी चाय बनाकर पीते हैं, तो बस क्या कहने. चलिए जानते हैं अनार के छिलकों से बनी चाय के क्या फायदे हैं?

अनार के छिलकों से कौन सी बीमारी ठीक होती है?

  • पेट: अनार की छिलकों की चाय पेट से जुड़ी दिक्कतों जैसे कब्ज, गैस, अपच और पेट दर्द से राहत दिलाने में मदद कर सकती है. जिन लोगों का पेट खराब रहता है उनके लिए यह एक बेहतरीन ड्रिंक साबित हो सकती है.
  • वजन: अनार के छिलकों से बनी चाय मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और वजन को कम करने में मदद करती है, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वह अपने रूटीन में इसे शामिल कर सकते हैं.
  • इम्यूनिटी: अनार के छिलके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो इम्यूनिटी को बूस्ट कर कई तरह की समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकते हैं. सर्दी, खांसी, वायरल और अन्य संक्रमणों से लड़ने में यह चाय फायदेमंद है. 
  • हार्ट: अनार के छिलकों से बनी चाय खराब कोलेस्ट्रॉल को कम कर हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकती है. हार्ट से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए यह चाय लाभदायक साबित हो सकती है.
  • स्किन: अनार के छिलकों से बनी चाय स्किन के लिए भी अच्छी मानी जाती है. इसका सेवन मुंहासे, दाग-धब्बे और रूखी त्वचा की समस्या में लाभकारी हो सकता है.
अनार के छिलके से चाय कैसे बनाएं?

अनार के छिलकों से बनी चाय को बनाने के लिए छिलकों को अच्छी तरह से साफ करके धो लें. फिर एक कप पानी में 1 चम्मच सूखे छिलके डालकर कम से कम 5 से 7 मिनट तक उबालें. जब चाय अच्छी तरह उबल जाए, तो उसे छानकर पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

