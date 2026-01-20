विज्ञापन
विशेष लिंक

आयुर्वेद में शलजम को सुपरफूड माना गया है? जानें ठंड में खाने के फायदे और सही तरीका

Shalgam Ke Fayde In Hindi: सर्दियों के मौसम में बाजार रंग-बिरंगी सब्जियों से भर जाते हैं, इस दौरान सब्जियों की बहुतायत के बावजूद अक्सर एक सब्जी नजरअंदाज रह जाती है, और वह है शलगम. यह गोल-मटोल, सफेद या कभी-कभी बैंगनी रंग की सब्जी दिखने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसके फायदे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. 

Read Time: 3 mins
Share
आयुर्वेद में शलजम को सुपरफूड माना गया है? जानें ठंड में खाने के फायदे और सही तरीका
What are the benefits of eating turnips?

Shalgam Ke Fayde In Hindi: सर्दियों के मौसम में बाजार रंग-बिरंगी सब्जियों से भर जाते हैं, इस दौरान सब्जियों की बहुतायत के बावजूद अक्सर एक सब्जी नजरअंदाज रह जाती है, और वह है शलगम. यह गोल-मटोल, सफेद या कभी-कभी बैंगनी रंग की सब्जी दिखने में साधारण लग सकती है, लेकिन इसके फायदे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. 

सर्दियों में शलगम खाने से मिलेंगे ढेरों फायदे

आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों इसे सुपरफूड मानते हैं. प्राचीन काल से ही इसे स्वास्थ्यवर्धक माना गया है, आयुर्वेद में शलगम को वात और कफ दोष कम करने वाली सब्जी बताया गया है. इसका हल्का और उष्ण तासीर वाला स्वभाव पाचन को तेज करता है, भोजन को अच्छे से पचाने में मदद करता है और पेट दर्द या हृदय से जुड़ी समस्याओं में भी लाभकारी है.

शलगम को कच्चा खाना चाहिए या पकाकर?

शलगम खाने के कई तरीके हैं, आप इसे हल्का पकाकर सब्जी, सूप, पराठा या भुजिया के रूप में शामिल कर सकते हैं. आयुर्वेद के अनुसार घी में पकाकर इसका सेवन करना और भी ज्यादा फायदेमंद होता है. सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, लगभग 28 कैलोरी प्रति 100 ग्राम, लेकिन पोषक तत्वों का खजाना भरा हुआ है. इसमें विटामिन सी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैंगनीज और फाइबर भरपूर मात्रा में मौजूद हैं. यही वजह है कि शलगम हृदय स्वास्थ्य बनाए रखने, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने, पाचन सुधारने और हड्डियों को मजबूत करने में मदद करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

शलगम के पत्ते किसके लिए अच्छे होते हैं?

अक्सर लोग सिर्फ जड़ खाते हैं और पत्तियों को फेंक देते हैं, लेकिन शलगम की पत्तियों में जड़ की तुलना में दस गुना ज्यादा विटामिन ए और के होता है. ये आंखों की रोशनी बढ़ाने और खून के थक्के जमने में मदद करते हैं, इसके अलावा, शलगम में प्राकृतिक डिटॉक्स गुण भी होते हैं. इसमें मौजूद ग्लूकोराफैनिन तत्व लीवर को हानिकारक पदार्थों से मुक्त रखने में मदद करता है और इम्युनिटी को मजबूत बनाता है.

सर्दियों में शलगम कैसे खाएं?

सर्दियों में शलगम को अदरक और काली मिर्च के साथ हल्का पकाकर खाना और भी फायदेमंद होता है. बैंगनी शलगम में मौजूद एंथोसायनिन एंटीऑक्सीडेंट है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है. फाइबर और पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और वजन घटाने में भी मदद करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

इसलिए इस सर्दियों में अपनी डाइट में शलगम को जरूर शामिल करें. 

इसे भी पढ़ें: What Is Digital Detox: स्क्रीन से दूरी क्यों है जरूरी, एक्सपर्ट से जानिए

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shalgam Ke Fayde, Shalgam Ki Recipe, Shalgam Ke Fayde Kya Hai, Shalgam Khana Chahiye, Shalgam Health Benefits
Get App for Better Experience
Install Now