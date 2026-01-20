फैटी लिवर की है समस्या, तो रोजाना पिएं ये देसी ड्रिंक, लिवर की चर्बी होगी कम

Liver Fat Reduce Drink: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ा हुआ खान-पान फैटी लिवर (Fatty Liver) का कारण बन रहा है. लिवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने और विषैले पदार्थों (Toxins) को बाहर निकालने का काम करता है. जब लिवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त फैट जमा हो जाता है, तो यह धीरे-धीरे सूजन और गंभीर बीमारियों का रूप ले लेती है. इसलिए समय रहते इसपर ध्यान देने की जरूरत है. आयुर्वेद और भारतीय किचन में मौजूद ऐसी कई चीजें हैं, जो न सिर्फ लिवर के फैट को कम करने बल्कि, शरीर को सेहतमंद रखने में भी मददगार है. तो चलिए जानते हैं लिवर फैट को कम करने के लिए कौन से ड्रिंक का करें सेवन.

एलोवेरा को न सिर्फ स्किन और बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. बल्कि इसे सेहत के लिए भी काफी कमाल माना जाता है. एलोवेरा जूस (Aloe Vera Juice) को पीने पर खासतौर से लिवर को फायदा मिलता है. इससे लिवर में जमे गंदे टॉक्सिंस बाहर निकलते हैं और इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण इंफ्लेमेशन को कम करने में असरदार होते हैं. एलोवेरा का ताजा गूदा पीसकर इसमें हल्का नमक और काली मिर्च मिलाकर पिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- सुबह खाली पेट नीम की पत्ती खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है?

कैसे बनाएं एलोवेरा जूस- (How To Make Aloe Vera Juice)

सामग्री-

एलोवेरा का पत्ता

पानी

नींबू का रस

काला नमक

शहद

विधि-

एलोवेरा के पत्ते को धोकर उसके किनारों के कांटे और ऊपरी छिलका चाकू से हटा दें. चम्मच की मदद से अंदर का पारदर्शी जेल निकाल लें और उसे पानी से 2-3 बार धोएं ताकि कड़वाहट निकल जाए. मिक्सर जार में एलोवेरा जेल, थोड़ा पानी, नींबू का रस और काला नमक डालें. चिकना पेस्ट बनने तक ब्लेंड करें. मिश्रण को छलनी से छान लें ताकि जेल के रेशे अलग हो जाएं और सिर्फ स्मूद जूस मिले. तैयार जूस को तुरंत पिएं. आप चाहें तो थोड़ा बर्फ और शहद भी मिला सकते हैं.

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)