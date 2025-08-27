अनार के छिलके खाने से क्या होता है? फायदे जान लेंगे तो कभी नहीं फेकेंगे

Anar Ke Chilke Ke Fayde: अनार न केवल एक स्वादिष्ट फल है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें पाए जाने वाला आयरन, विटामिन सी और फाइबर शरीर के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं? जैसे अनार के कई फायदे हैं, वैसे ही उसके छिलके भी किसी से कम नहीं है. जी हां, जिन छिलकों को अक्सर आप अनार खाने के बाद बेकार समझ कर फेंक देते हैं, वे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं. इन छिलकों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण कई तरह के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में फायदेमंद हैं.

अनार का छिलका खाने से क्या होता है?

पेट: अनार के छिलके में पाए जाने वाले गुण पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं. अगर आप पेट से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित हैं, तो इन छिलकों का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

इम्यूनिटी: अनार के छिलके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं. नियमित रूप से इनका सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकता है और सर्दी-खांसी, फ्लू और अन्य संक्रमणों से बचा सकता है.

स्किन: अनार के छिलकों में विटामिन सी, एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं.

हार्ट: अनार के छिलके में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलिफेनॉल्स ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, जो हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकता है.

