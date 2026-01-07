क्या हम पीरियड्स में पेनकिलर ले सकते हैं? डॉक्टर से जानिए

विज्ञापन
Periods Me Dard Ki Tablet Kha Sakte Hai: अब सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दर्द में पेनकिलर लेना सही है या नहीं? आइए Dr Nupur Gupta (Obstetrician and Gynaecologist) से जानते हैं.

Period me pet dard ho to kya kare

Periods Me Dard Ki Tablet Kha Sakte Hai: पीरियड्स में पेट के निचने हिस्से में ऐंठन, कमर दर्द, सिरदर्द, थकान और चिड़चिड़ापन महसूस होना आम है. कई महिलाओं को हल्का दर्द होता है, तो कई ऐसी हैं जिनके लिए दर्द सहन मुश्किल हो जाता है. यही कारण है वह पेनकिलर का सहारा लेती हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या पीरियड्स के दर्द में पेनकिलर लेना सही है या नहीं? आइए Dr Nupur Gupta (Obstetrician and Gynaecologist) से जानते हैं.

क्या पीरियड्स के दौरान पेनकिलर लेना अच्छा है?

वैसे तो आप पीरियड्स के दर्द से राहत पाने के लिए कई घरेलू उपचारों की मदद लें सकते हैं, लेकिन अगर इन उपायों से भी राहत न मिल पाए तब डॉक्टर की सलाह से पीरियड्स ली जा सकती है. बता दें, कभी-कभार ली गई सही मात्रा की दवा आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है. 

इसे भी पढ़ें: गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन की कमी मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक, डाइट में इन चीजों को शामिल कर रहें सुरक्षित

पीरियड्स में पेनकिलर खाने के नुकसान?

ज्यादा मात्रा में पेनकिलर खाने से पेट में जलन, गैस, एसिडिटी, किडनी या लिवर पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए इसे आदत न बनाएं और ज्यादा खाने से बचें. इस दर्द से राहत पाने के लिए आप घरेलू उपायों का सहारा ले सकते हैं.

पीरियड्स के दर्द से राहत के घरेलू उपाय?

हॉट वाटर बैग: पीरियड्स के दर्द में सिंकाई बेहद असरदार तरीका है. गर्म पानी की बोतल या हॉट वाटर बैग को पेट पर रखने से दर्द से तुरंत राहत पाई जा सकती है. 

हल्की एक्सरसाइज: पीरियड्स में हल्की एक्सरसाइज या योग शरीर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. कुछ मिनट की स्ट्रेचिंग या आसान योगासन करने से पेट की मांसपेशियों में ब्लड फ्लो अच्छा होता है.

गुनगुने पानी से नहाएं: गुनगुने या गर्म पानी से नहाने पर शरीर को सुकून मिलता है. जब गर्म पानी पेट और कमर पर पड़ता है, तो वह प्राकृतिक सिंकाई का काम करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

