Dant Dard Ka Turant Ilaj | Home Remedies For Toothache | Dant Dard Ke Gharelu Upay: दांत का दर्द (Toothache) सबसे मुश्किल दर्दों में से एक होता है. यह अचानक उठता है और इतना तेज़ हो सकता है कि खाना-पीना या सोना (Dant ki Sadan) भी मुश्किल हो जाता है. दांत में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे दांत में कीड़ा लगना (Dant me Kida Lagna/Cavity), मसूड़ों में सूजन, या दांत का टूट जाना.

Dant Me Dard Kyu Hota Hai: जब दांत में दर्द अचानक शुरू हो जाए और आप तुरंत डॉक्टर के पास न जा सकें, तो कुछ आसान घरेलू उपाय (Home Remedies) हैं जो आपको तुरंत और कुछ समय के लिए आराम दे सकते हैं. इस लेख में हम जानेंगे कि दांत में दर्द हो तो क्या करें और किन उपायों को अपनाकर आप इससे छुटकारा पा सकते हैं.

दांत दर्द होने के मुख्य कारण | Dant Me Dard Kyu Hota Hai

दांत में सड़न (Cavity): यह सबसे आम कारण है. मसूड़ों की समस्या: मसूड़ों में सूजन या संक्रमण (Infection) होना. संक्रमण: दांत की जड़ में या आस-पास मवाद (Abscess) जमना. अक्ल दाढ़ (Wisdom Tooth): अक्ल दाढ़ निकलते समय दर्द होना. दांत टूटना या दरार आना: किसी चोट या ज़्यादा दबाव के कारण.

दांत दर्द से तुरंत राहत पाने के 10 घरेलू उपाय | Dant Dard Ke Gharelu Upay | Dant Me Dard Ho To Kya Kare

इन उपायों को आज़माने से आपको तब तक आराम मिलेगा जब तक आप डेंटिस्ट (Dentist) से अपॉइंटमेंट नहीं ले लेते.

नमक वाले गुनगुने पानी से कुल्ला करें (Salt Water Rinse) : एक गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच नमक मिलाएँ. इस पानी को मुँह में भरकर 30 सेकंड तक घुमाएँ और थूक दें. नमक वाला पानी एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक (Natural Disinfectant) की तरह काम करता है. यह दर्द वाली जगह के आस-पास की गंदगी और खाने के टुकड़ों को निकालता है, और सूजन को कम करने में मदद करता है. यह दांत दर्द का तुरंत इलाज है. लौंग का तेल या लौंग का इस्तेमाल (Clove Oil) : दो लौंग को दर्द वाले दांत के पास रखें और हल्का चबाएँ, या लौंग के तेल की 2-3 बूंदें रुई (Cotton Ball) पर डालकर दर्द वाली जगह पर 15 मिनट के लिए रखें. लौंग में यूजेनॉल (Eugenol) नामक प्राकृतिक दर्द निवारक (Painkiller) होता है. यह सुन्न करने (Numbing) का काम करता है और दर्द से तुरंत राहत देता है. Photo Credit: File Photo लहसुन (Garlic) : लहसुन की एक कली को हल्का कुचलकर या पीसकर दर्द वाले दांत के पास रखें. लहसुन में एलिसिन (Allicin) नामक तत्व होता है जिसमें मज़बूत एंटीबैक्टीरियल (Antibacterial) गुण होते हैं. यह संक्रमण (Infection) को कम करने में मदद कर सकता है. पुदीने की चाय या पुदीने का तेल (Peppermint) : पुदीने की चाय का बैग (Tea Bag) हल्का ठंडा करके दर्द वाली जगह पर रखें. पुदीने में एक सुन्न करने वाला गुण होता है जो अस्थायी रूप से दर्द को शांत करता है. Also Read: सर्दियों में रोज तिल खाने से क्या होगा? 1 दिन में कितने तिल खाएं, सफेद या काला कौन सा तिल है ज्यादा फायदेमंद, किन बीमारियों में फायदेमंद कोल्ड कंप्रेस या बर्फ़ (Cold Compress/Ice) : कुछ बर्फ के टुकड़े तौलिये में लपेटकर दांत दर्द वाली जगह के गाल पर बाहर से 15-20 मिनट तक रखें. ठंडक सूजन और दर्द को कम करती है. यह रक्त वाहिकाओं (Blood Vessels) को सिकोड़ देती है, जिससे दर्द वाली जगह पर दबाव कम होता है. बेकिंग सोडा (Baking Soda) : नमक के पानी की तरह ही गुनगुने पानी में आधा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर कुल्ला करें. बेकिंग सोडा मुँह में एसिड (Acid) को बेअसर (Neutralize) करता है और दर्द वाली जगह पर संक्रमण को फैलने से रोकता है. अमरूद के पत्ते (Guava Leaves) : अमरूद के कुछ ताज़े पत्ते चबाएँ या उन्हें पानी में उबालकर उस पानी से कुल्ला करें. इन पत्तों में सूजन-रोधी (Anti-inflammatory) और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो दर्द और मसूड़ों की सूजन को कम करते हैं. हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कुल्ला (Hydrogen Peroxide Rinse) : हाइड्रोजन पेरोक्साइड (3%) को बराबर मात्रा में पानी के साथ मिलाएँ. इससे कुल्ला करें और तुरंत थूक दें. इसे निगलना नहीं है. यह मसूड़ों की बीमारी से होने वाले दर्द और सूजन को कम करने में सहायक है और संक्रमण को मारता है. हल्दी और सरसों का तेल (Turmeric and Mustard Oil) : थोड़ी-सी हल्दी को सरसों के तेल में मिलाकर पेस्ट बनाएँ और इसे दर्द वाले दांत और मसूड़े पर लगाएँ. हल्दी में करक्यूमिन (Curcumin) होता है जो प्राकृतिक दर्द निवारक और एंटी-इंफ्लेमेटरी है. ऊँचा तकिया लगाएं (Elevate Your Head) : सोते समय अपने सिर के नीचे एक अतिरिक्त तकिया रखें. इससे दर्द वाली जगह पर रक्त का जमाव कम होता है, जिससे रात के समय होने वाला तेज़ दर्द और दबाव कम हो जाता है.

तो न‍िचोड़ क्‍या है...

अगर आपको दांत में दर्द हो तो क्या करें इसका सबसे अच्छा जवाब यही है कि सबसे पहले ऊपर दिए गए घरेलू नुस्खों से तुरंत आराम पाएँ और जितनी जल्दी हो सके डेंटिस्ट से मिलें. ये उपाय सिर्फ अस्थायी राहत के लिए हैं. दांत दर्द अक्सर किसी बड़ी समस्या का संकेत होता है, जिसे केवल डेंटिस्ट ही ठीक कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)