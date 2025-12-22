Stress और Anxiety होगी गुजरे जमाने की बात! बस 5 मिनट करें ये 5 आसान योगासन, मन होगा शांत

Easy Yoga For Stress and Anxiety : आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में तनाव (Stress) और घबराहट (Anxiety) जैसे हवा में घुल गई है. कभी ऑफिस का काम, तो कभी घर की जिम्मेदारियां, सभी ने म‍िलकर दिमाग की शांत और चैन छीन‍ ल‍िया है. बड़े तो बड़े आजकल छोट-छोटे बच्‍चे भी इसका सामना कर रहे हैं. उनके सिर पर भी पढ़ाई, स्‍कूल और तमात तरह के पीयर प्रेशर हैं. हम अक्सर सोचते हैं कि स्ट्रेस दूर करने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाना होगा या पहाड़ों पर जाना होगा, पर ऐसा नहीं है.

Stress Kaise Door Kare: ऐसे में तनाव और एंग्‍जाएटी से राहत कैसे पाई जाए और कैसे योग इसमें मदद कर सकता है यह जानने के लिए हमने बात की करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार से. उन्‍होंंने बताया कि योग विज्ञान में कुछ ऐसी जादुई मुद्राएं हैं जिन्हें आप अपने बेडरूम में या ऑफिस की कुर्सी पर बैठे-बैठे भी कर सकते हैं. ये आसन न सिर्फ आपके शरीर को आराम देते हैं, बल्कि आपके दिमाग के 'स्ट्रेस बटन' को भी बंद कर देते हैं.

टेंशन दूर करने के लिए कौन सा योग करना चाहिए?

आइए जानते हैं उन 5 आसान योगासनों के बारे में जो चुटकियों में आपको रिलैक्स कर देंगे:

1. बालासन (Child's Pose) : यह आसन तनाव दूर करने के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है. जब आप इस मुद्रा में झुकते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है. यह आपके दिमाग को शांत करता है और गहरी थकान को दूर भगाता है.

कैसे करें बालासन : घुटनों के बल बैठ जाएं और अपने माथे को ज़मीन से लगा दें. हाथों को आगे की ओर फैलाएं.

2. सुखासन (Easy Pose) : जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह बहुत ही सुखद और आसान है. इसे आप कहीं भी कर सकते हैं. यह मन की उलझनों को कम करता है और फोकस (Focus) बढ़ाता है.

कैसे करें सुखासन : ज़मीन पर पालथी मारकर सीधे बैठें. अपनी आँखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं.

3. उत्तानासन (Standing Forward Fold) : जब हम आगे झुकते हैं, तो हमारे दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ता है, जो चिंता को कम करने में मदद करता है. यह स्ट्रेस की वजह से होने वाले सिरदर्द और भारीपन को कम करता है.

कैसे करें: सीधे खड़े हों और धीरे-धीरे नीचे झुकते हुए अपने पैरों को छूने की कोशिश करें. घुटनों को हल्का मोड़कर रखें.

4. विपरित करणी (Legs-Up-the-Wall) : अगर आप बहुत ज्यादा थका हुआ और एंग्जायटी महसूस कर रहे हैं, तो यह बेस्ट है. यह ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और पैरों की थकान के साथ-साथ मन की घबराहट को भी शांत करता है.

कैसे करें विपरित करणी : दीवार के सहारे अपनी पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को सीधा दीवार पर टिका दें.

5. भ्रामरी प्राणायाम (Bee Breath) : यह योगासन कम और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा है, जो तुरंत असर दिखाती है. इस कंपन (Vibration) से दिमाग की नसों को आराम मिलता है और गुस्सा या तनाव तुरंत कम हो जाता है.

कैसे करें भ्रामरी प्राणायाम : अपनी उंगलियों से कान बंद करें और गहरी सांस लेकर 'म' की ध्वनि निकालते हुए सांस छोड़ें (जैसे मधुमक्खी गुनगुनाती है).

नोट : प्रो. राम अवतार के अनुसार योग करते समय अपनी सांसों पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी है. अगर दिमाग इधर-उधर भटके, तो उसे ज़बरदस्ती न रोकें, बस धीरे से अपना ध्यान फिर से आती-जाती सांसों पर ले आएं.

(यह लेख करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार से बातचीत पर आधार‍ित है.)