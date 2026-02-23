5 Foods to Improve Your Digestion: पेट की पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? यहां जानें

5 Foods to Improve Your Digestion: आज की भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और बाहर का खाना हमारे पेट की सेहत को बिगाड़ रहा है. गैस, कब्ज और पेट दर्द जैसी समस्याएं अब आम हो चुकी हैं. यहां तक कि दुनिया भर में करोड़ों लोग इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम यानी आईबीएस जैसी गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं. अगर आप भी अपने पेट को हमेशा फिट और हल्का रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट में कुछ खास बदलाव करने का समय आ गया है. विज्ञान कहता है कि अगर हमारा पेट खुश है तो हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है. आइए जानते हैं उन खास चीजों के बारे में जो आपके पाचन तंत्र को सुपरफास्ट बना सकती हैं.

1. साबुत अनाज का चुनाव है सबसे समझदारी

अक्सर हम इस उलझन में रहते हैं कि सफेद चावल खाएं या ब्राउन राइस. या फिर मैदा वाली ब्रेड लें या गेहूं वाली. एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेहतर पाचन के लिए साबुत अनाज यानी होल ग्रेन सबसे अच्छे हैं. हमारे पेट को सही से काम करने के लिए हर दिन कम से कम पच्चीस ग्राम फाइबर की जरूरत होती है.

सफेद ब्रेड और पास्ता जैसे रिफाइंड फूड्स में फाइबर नहीं होता जिससे पेट साफ होने में दिक्कत आती है. साबुत अनाज में न केवल फाइबर होता है बल्कि इसमें ओमेगा तीन फैटी एसिड भी पाया जाता है.

Also Read: बच्‍चों को फ्रेंच फ्राइज नहीं, सिगरेट प‍िला रहे हैं आप! जानें फ्रेंच फ्राइज खाने के नुकसान

Photo Credit: Pexels

जब हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया इस फाइबर को पचाते हैं तो वे ऐसे तत्व बनाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं. असल में हमारे शरीर की सत्तर प्रतिशत रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे कोलन में ही होती है. इसलिए लो कार्ब डाइट के चक्कर में अनाज को पूरी तरह छोड़ना आपके गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा नहीं है.

2. हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलेगी नई ऊर्जा

पालक और केल जैसी हरी सब्जियां केवल ताकत ही नहीं देतीं बल्कि पाचन के लिए भी लाजवाब हैं. इनमें फाइबर के साथ साथ विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ए भरपूर मात्रा में होते हैं. रिसर्च बताती है कि इन सब्जियों में एक विशेष प्रकार की नेचुरल शुगर होती है जो पेट के अंदर स्वस्थ बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करती है.

जितना ज्यादा आप इन सब्जियों का सेवन करेंगे आपका गट माइक्रोबायोम उतना ही संतुलित रहेगा. ये ही आपके भोजन को ऊर्जा में बदलने और बीमारियों से लड़ने में आपकी मदद करते हैं.

बेहतर गट हेल्थ के लिए अपनाएं ये तरीके

डाइट के अलावा आपकी कुछ छोटी आदतें भी पेट को स्वस्थ रखने में बड़ा रोल निभाती हैं. खाने को हमेशा खूब चबाकर खाएं ताकि वह आसानी से पच सके. इसके साथ ही दिन भर पानी पीते रहें क्योंकि फाइबर बिना पानी के अपना काम सही से नहीं कर पाता. दही और छाछ जैसे प्रोबायोटिक फूड्स को अपने खाने में शामिल करें क्योंकि ये पेट को ठंडक देते हैं और अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं. रात का खाना सोने से कम से कम तीन घंटे पहले खाएं ताकि आपके पाचन तंत्र को आराम करने का पूरा समय मिले.

मूल मंत्र

अगर आप अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो अचानक से बड़े बदलाव करने के बजाय धीरे धीरे अपनी डाइट में फाइबर और हरी सब्जियां बढ़ाएं. इससे आपके शरीर को तालमेल बिठाने में आसानी होगी. सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी से करें और दिन भर सक्रिय रहें. याद रखें कि एक स्वस्थ पेट ही एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की बुनियाद है.

3. लीन प्रोटीन और आपका पाचन

अगर आपको पेट में जलन या आईबीएस जैसी समस्या रहती है तो आपको भारी खाने या तली भुनी चीजों से दूर रहना चाहिए. इसकी जगह लीन प्रोटीन यानी हल्का प्रोटीन लेना बेहतर है. ज्यादा फैट वाला खाना हमारे कोलन में खिंचाव पैदा कर सकता है जिससे पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स रेड मीट की जगह हेल्दी ऑप्शन चुनने की सलाह देते हैं. रेड मीट न केवल पचने में भारी होता है बल्कि यह पेट में ऐसे बैक्टीरिया को भी बढ़ावा देता है जो दिल की सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते.

Photo Credit: iStock

4. कम फ्रक्टोज वाले फल और ब्लोटिंग से राहत

क्या आपको भी अक्सर गैस और पेट फूलने की शिकायत रहती है. अगर हां तो आपको उन फलों से परहेज करना चाहिए जिनमें फ्रक्टोज यानी फ्रूट शुगर ज्यादा होती है. सेब, नाशपाती और आम जैसे फलों में फ्रक्टोज काफी अधिक होता है जिससे कुछ लोगों को गैस हो सकती है.

इसकी जगह आप जामुन, स्ट्रॉबेरी या संतरे और अंगूर जैसे खट्टे फल खा सकते हैं. इनमें शुगर कम होती है और इन्हें पचाना आसान होता है. केला भी एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसमें फाइबर के साथ साथ इनुलिन नाम का तत्व होता है जो पेट के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करता है.

Photo Credit: Unsplash

5. एवोकाडो है सुपरफूड

एवोकाडो एक ऐसा सुपरफूड है जो फाइबर और पोटैशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यह पाचन को सही रखने में बहुत मदद करता है. अच्छी बात यह है कि इसमें फ्रक्टोज कम होता है इसलिए इसे खाने से गैस होने का डर नहीं रहता. लेकिन ध्यान रहे कि एवोकाडो और ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजों में फैट की मात्रा अधिक होती है.

भले ही यह हेल्दी फैट है पर फिर भी इन्हें एक सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए ताकि पेट पर ज्यादा बोझ न पड़े.