पर्याप्त नींद नहीं लेने से शरीर को लग सकते हैं ये घातक रोग

Kam Neend Lene Ke Nuksan: याद रखें की एक अच्छी और गहरी नींद किसी दवा से कम नहीं हैं. जो लोग रोजाना कम से कम 7  से 8 घंटे की नींद लेते हैं, उनकी रक्षा कई रोगों से होती है.

पर्याप्त नींद नहीं लेने से शरीर को लग सकते हैं ये घातक रोग
Kam Neend Lene Ke Nuksan: कम नींद लेने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है.

Kam Neend Lene Ke Nuksan: हर किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी होता है. पर्याप्त नींद न लेना से शरीर थका हुआ महसूस करता है. साथ ही कई घातक रोगों का द्वार भी खुल सकता है. कम सोने से शरीर पर बुरा असर पड़ता है. जिससे कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं. अगर आप भी रोज़ाना 7-8 घंटे से कम सोते हैं, तो ये आदत बदल लें. एक अच्छी नींद न लाने से आपको कई तरह के नुकसान पहुंच सकते हैं. एक सेहतमंद शरीर के लिए अच्छी नींद जरूरी है

पर्याप्त नींद न मिलने पर शरीर को हो सकते हैं ये घातक रोग (Kam Neend Lene Ke Nuksan)

  1. नींद की कमी का सीधा असर दिल की सेहत पर पड़ता है. इसलिए जो लोग कम सोते हैं, उनको हृदय रोग होने का खतरा रहता है. कम सोने से हृदय की मांसपेशियां कमजोर होने लग जाती हैं. जिसके कारण हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ सकता है.
  2. कम नींद लेने से उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है. दरअसल नींद पूरी न होने पर शरीर तनाव वाले कोर्टिसोल हार्मोन अधिक रिलीज करता है जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करते हैं.
  3. नींद की कमी से शरीर को आराम नहीं मिलता है, जिससे इंसुलिन संतुलन को बिगाड़ सकता है और डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है. 
  4. कम नींद लेने से आप मोटापे का शिकार भी हो सकते हैं. जो लोग कम नींद लेते हैं उनके शरीर में घ्रेलिन (Ghrelin) हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है. ये हार्मोन भूख बढ़ाने का काम करते हैं. जिसके कारण आप अधिक खाना खाने लग जाते हैं और मोटापे का शिकार हो जाते हैं.
  5. जब हम लोग सोते हैं तो शरीर को आराम मिलता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनी रहती है. वहीं नींद कम लेने से इम्यूनिटी (Immunity) कमजोर हो जाती है.

याद रखें की एक अच्छी और गहरी नींद किसी दवा से कम नहीं हैं. जो लोग रोजाना कम से कम 7  से 8 घंटे की नींद लेते हैं उनकी रक्षा कई रोगों से होती है. आपको लगातार नींद न आने की समस्या है, तो  जल्द से जल्द  स्लीप स्पेशलिस्ट से मिले.

