ABC जूस क्या है? सर्दियों में इसे पीने के 3 बड़े फायदे

What Are The Advantages Of ABC Juice: सर्दियों में शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए अगर आप अपनी डाइट में कुछ ऐसा शामिल करें जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ विटामिन, मिनरल और ऐंटीऑक्सिडेंट से भरपूर हो, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता. आज हम आपको एक ऐसे जूस के बारे में बताने वाले हैं जो गुणों से भरपूर है. एबीसी जूस ए से सेब, बी से चुकंदर और सी से गाजर. स्वाद के साथ ही साथ ये जूस सेहत और इम्यूनिटी के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं इस जूस को पीने के क्या फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

एबीसी जूस क्या है?

एबीसी जूस एक डिटॉक्स जूस है, जो तीन सुपरफूड्स सेब, गाजर और चुकंदर को मिलाकर बनाया जाता है. यह शरीर में जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद कर सकता है. सर्दियों के मौसम में इस जूस का सेवन एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम कर सकता है.

एबीसी जूस पीने के क्या फायदे हैं?

इम्यूनिटी: एबीसी जूस विटामिन सी और ऐंटीऑक्सिडेंट्स का अच्छा सोर्स है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. बदलते मौसम में होने वाली दिक्कतें जैसे जुकाम, खांसी और बुखार से राहत पाने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

एनीमिया: चुकंदर आयरन का एक बेहतरीन स्रोत है, जो खून में हीमोग्लोबिन के लेवल को बढ़ाने में मदद करता है. ऐसे में जो लोग एनीमिया की समस्या से पीड़ित हैं, उनके लिए रोजाना एबीसी जूस का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

दिल: सेब में पाया जाने वाला घुलनशील फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. वहीं, गाजर और चुकंदर में पाए जाने वाले यौगिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं. नियमित रूप से इस जूस का सेवन दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)