30 दिनों तक रोजाना ABC का जूस पीने से क्या होगा? यहां हैं चौंकाने वाले फायदे

ABC Juice Pine Ke Fayde: ABC जूस, जिसे सेब, चुकंदर और गाजर को मिलाकर बनाया जाता है एक ऐसा प्राकृतिक हेल्थ ड्रिंक है जो शरीर को कई तरह से फायदे पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है. यह जूस विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होता है. ऐसे में अगर आप इसे 30 दिनों तक लगातार पीते हैं, तो शरीर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं. यह स्वाद के साथ ही साथ सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. आइए जानते हैं 30 दिन तक ABC जूस पीने से शरीर को क्या फायदे हो सकते हैं?

अगर मैं रोजाना एबीसी जूस पीऊं तो क्या होगा?

खून: चुकंदर में आयरन और फोलेट की अच्छी मात्रा पाई जाती है जो खून बनाने में मदद करता है. जब इसका सेवन सेब और गाजर के साथ मिलाकर किया जाता है, तो यह खून को साफ करने और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है. 30 दिन तक ABC जूस पीने से एनीमिया की समस्या में भी बचाव किया जा सकता है.

स्किन: इस जूस में विटामिन ए, सी और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद कर सकते हैं, जिससे त्वचा को साफ, चमकदार और पिंपल-फ्री रखा जा सकता है. रोजाना इस जूस को पीने से स्किन को चमकदार बनाने के साथ ही साथ अंदर से हेल्दी भी रखा जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: Shubh Ratri: क्या रात में कॉफी पीना अच्छा है? जानकर उड़ जाएंगे होश!

वजन: ABC जूस में फाइबर की अच्छी मात्र पाई जाती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखकर बार-बार खाने की आदत को कम कर सकती है, जिससे वजन कम करने में आसानी हो सकती है. 30 दिन तक इस जूस को सुबह खाली पेट पीने से मेटाबॉलिज्म को तेज किया जा सकता है और वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)