9 साल, BCCI की कमाई अपरंपार, अनुबंध की राशि समान? इस बढ़ी दर पर इतना होता आज वेतन

पिछले करीब एक दशक में बीसीसीआई की कमाई तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ी है, लेकिन वार्षिक अनुबंध में शामिल खिलाड़ी पिछले करीब 9 साल से समान ही कॉन्ट्रैक्ट सैलरी पा रहे हैं

BCCI विराट जैसे A+ खिलाड़ी को सालाना 7 करोड़ रुपये का भुगतान करता है
पिछले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड(BCCI) की सालाना कमाई में बेतहाशा वृद्धि हुई है. अगर साल 2024-25 में सालना कमाई का नया रिकॉर्ड बना, तो 2025-26  वित्तीय वर्ष भी बोर्ड ने शुद्ध मुनाफे के लिहाज से एक नया रिकॉर्ड बना दिया. इस साल ड्रीम-11 से प्रायोजन करार टूटने के बावजूद बीसीसीआई ने इस वित्तीय वर्ष में 8,963 करोड़ रुपये की कमाई की. और शुद्ध मुनाफा रहा करीब 6700 करोड़ रुपये (अनुमानित) का. कुल मिलाकर साल 2017-18 से लेकर अभी तक बीसीसीआई की सालाना आमदनी में करीब 3-3.50 गुना का इजाफा हुआ है. और यही बात शुद्ध मुनाफे पर भी लागू होती है, लेकिन इन पिछले करीब 9 सालों में खिलाड़ियों के वार्षिक अनुबंध में शामिल खिलाड़ियों के वेतन में वृद्धि नहीं ही हुई, या न के बराबर हुई. बोर्ड ने इन सालों में मैच फीस तो बढ़ाई, लेकिन कमाई बढ़ने के बावजूद एनुअल कॉन्ट्रैक्ट की राशि स्थिर रही. चलिए आप अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार डिटेल से जानें कि पिछले करीब 9 साल में BCCI ने लगभग कितनी कमाई, कितना शुद्ध मुनाफा कमाया. वहीं, आप यह भी जानें कि कि अगर बोर्ड अगर अपनी बढ़ी हुई कमाई के अनुपात में अनुबंधित खिलाड़ियों के अनुबंध की राशि बढ़ाता, तो यह आज की तारीख में खिलाड़ियों को साल भर में अलग-अलग कैटेगिरी में कितने पैसे मिलते. 

वित्तीय वर्ष कुल आमदनीशुद्ध मुनाफा
  2017-18   2916.67 करोड़डेटा उपलब्ध नहीं
 
2018-197181.61 करोड़डेटा उपलब्ध नहीं
 
2019-20          4972.43 करोड़             डेटा उपलब्ध नहीं
 
2020-214735.14 करोड़ डेटा उपलब्ध नहीं
 
2021-227606.15 करोड़डेटा उपलब्ध नहीं
2022-236558.80 करोड़  डेटा उपलब्ध नहीं
 
2023-24 9741.71 करोड़ - 1623 करोड़
2024-25   10,054  करोड़  3358 करोड़
2025-26 8963 करोड़   6728 करोड़

बीसीसीआई का पिछले 9 साल से सालाना वेतन  का मानक

साल 2017-18 वित्तीय वर्ष से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड खिलाड़ियों को  A+ कैटेगिरी  के लिए सालना 7 करोड़, 'A' वर्ग के लिए 5 करोड़, 'बी' कैटेगिरी के लिए 3 करोड़ और 'सी' कैटेगिरी के लिए हर साल 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं और तभी से 204-25 वित्तीय वर्ष तक यही राशि खिलाड़ियों को सालाना अनुबंध के रूप में मिल रही है. 

साल 2023-24 तक हर साल पिछले 6 साल में इतनी रही विकास दर

साल 2017-18 से लेकर साल 2023-24 तक बोर्ड की आमदनी अलग-अलग स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 3.34 गुना बढ़ी. इन 6 साल में बोर्ड की आमदनी में चक्रवद्धि वार्षिक विकास की दर हर साल करीब 22.26 प्रतिशत की रही. और अगर पिछले 6 साल में इसी दर 3.34 को आधार बनाया जाए, तो इस आधार पर वर्तमान में खिलाड़ियों को अलग-अलग कैटेगिरी में मिलनी वाली फीस इस प्रकार बैठती है:-

हर साल इसी वृद्धि मानक पर इतनी बैठती है सालाना फीस (साल 2023-24 के अनुमानित मानक पर) 

वर्तमान कैटेगिरी    विकास दर के मानक पर आज की संभावित फीस
A + कैटेगरी (7 करोड़)   23.38 करोड़ लगभग
A कैटेगिरी   (5 करोड़)  16.70 करोड़ लगभग
B  कैटेगिरी   (3 करोड़)10.02 करोड़ लगभग
C  कैटेगिरी    (1 करोड़)3.34 करोड़ लगभग



 

