विज्ञापन
विशेष लिंक

सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं हड्डियों को भी मजबूत बनाने के लिए मशहूर है ये सफेद चीज

Til Khane Ke Fayde: आइए जानें तिल के लड्डू खाने के क्या बड़े फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

Read Time: 2 mins
Share
सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं हड्डियों को भी मजबूत बनाने के लिए मशहूर है ये सफेद चीज
क्या तिल हड्डियों के लिए अच्छा है?

Til Khane Ke Fayde: सर्दियों का मौसम आते ही तिल के लड्डू की खुशबू हर जगह फैल जाती है, जो न केवल स्वाद में लाजवाब होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है. तिल में मौजूद तत्व शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से लेकर हड्डियों को मजबूत बनाने में भी फायदेमंद हैं. आइए जानें तिल को डाइट में शामिल करने के क्या बड़े फायदे हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन.

कैल्शियम के लिए तिल कैसे खाएं?

हड्डियां: तिल कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक का बेहतरीन स्रोत है. जो हड्डियों के साथ ही साथ दांतों को भी मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से राहत दिलाने में मदद कर सकता है.

इसे भी पढ़ें: क्या बादाम सिरदर्द के लिए अच्छे हैं?

दिल: तिल पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स से भरपूर है जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में तिल का सेवन हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम कर सकता है.

पाचनतिल के बीज हाई फाइबर से भरपूर होते हैं. रोजाना सुबह खाली पेट इनका सेवन करने से कब्ज और पाचन संबंधी समस्या से बचा जा सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहते हैं उनके लिए तिल का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

थकान: तिल में ओमेगा-6 जैसे हेल्दी फैट के साथ ही साथ फाइबर, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भी भरपूर है, जो शरीर को एनर्जी देने में मदद करता है. अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं तो तिल को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं.

स्ट्रेस: तिल को मेंटल हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें पाया जाने वाला लिपोफोलिक एंटीऑक्सीडेंट मेमोरी के लिए अच्छा है. स्ट्रेस को कम करने के लिए आप इनका सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sesame Seeds Benefits, Til Ke Fayde, Sardiyon Main Til Khane Ke Fayde, Sesame Seeds, White Sesame Seeds
Get App for Better Experience
Install Now