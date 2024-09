आंखों की रोशनी पड़ने लगी धुंधली, तो रोज करें ये एक्सरसाइज, कमजोर नहीं पड़ेगी आपकी नजर

Eye care yogasan : आंखो का ख्याल रखना बहुत जरूरी है. इसकी रोशनी (boost eye sight) को बनाए रखने में योग करना सबसे प्रभावशाली तरीका साबित हो सकता है. इसके नियमित अभ्यास से आपकी न सिर्फ आंख बल्कि शरीर के अन्य आंगों को भी बहुत लाभ होगा. इसको करने से मानसिक शांति (yogasana for eye health) भी मिलती है. यहां हम आपको 5 योग बता रहे हैं, जिससे आंखों की सेहत को लाभ मिल सकता है.

आंख की रोशनी तेज करने के लिए कौन सा योगासन करें - Which yoga asana should be done to improve eyesight?

आंखों के लिए आप त्रिकोणासन (Triangle yogsana) कर सकते हैं. यह आंखों के आस-पास की मसल्स को स्ट्रेच (stretch) करता है. इससे आपकी आंखें हेल्दी रहती हैं साथ ही शरीर में लचीलापन भी बना रहता है.

इस योगासन को करने से मानसिक शांति मिलती है, साथ ही आपकी आंखों की रोशनी भी मजबूत होती है. यह मेंटल हेल्थ (mental health) के लिए भी अच्छा होता है.

इस आसन से भी आपकी आई हेल्थ अच्छी रहेगी. साथ ही मानसिक शांति भी मिलेगी. इससे तनाव (how to get rid of stress) भी दूर होता है.

यह आसन आंखों के आसपास के तनाव को कम करता है. इसको करने से आपकी पूरी बॉडी को आराम मिलता है.

यह आसन भी आपकी आंखों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है. इस योग को नियमित करने से आंखों की सेहत में सुधार होता है. साथ ही ओवर ऑल हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है.

बादाम, शकरकंद,संतरा, गाजर जूस, मेथी और पालक खाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.