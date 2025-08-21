महिला ने घर पर वर्कआउट करके 8 महीनों में घटाया 20 किलो वजन, जानें उनका पूरा रूटीन

Weight Loss Journey: वजन घटाने के लिए सिर्फ एक तरीका अपनाना काफी नहीं होता. इसके लिए कई चीजों को मिलाकर चलना पड़ता है ताकि रिजल्ट लंबे समय तक टिके रहें. कोरोना महामारी के समय लोगों ने घर पर वर्कआउट करना शुरू किया और ये तरीका काफी फायदेमंद साबित हुआ. घर पर एक्सरसाइज करना आसान भी है, सस्ता भी और अपनी सुविधा के हिसाब से किया जा सकता है. हाल ही में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने अपने वजन घटाने की स्टोरी शेयर की. निहिरा अग्रवाल, जो एक मॉम इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ घर पर वर्कआउट करके लगातार मेहनत करके और पूरी लगन से 8 महीने में 20 किलो वजन कम कर लिया. उनकी कहानी से ये साफ है कि अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करें और खुद को पूरी तरह समर्पित करें, तो घर बैठे भी शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं.

एक इंस्टाग्राम वीडियो में, निहिरा अग्रवाल ने अपने बॉडी ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तस्वीरें और अपने पूरे वीकली वर्कआउट रूटीन की तस्वीरें शेयर कीं.

उन्होंने वीडियो में कहा, "अपनी डाइट के अलावा, मैं अपने रूटीन में वेट ट्रेनिंग और कार्डियो को शामिल कर रही हूं. मैं घर पर वर्कआउट करती हूं, जिससे मुझे रेगुलर रहने में मदद मिलती है. हर हफ्ते, मैं चार बार वेट ट्रेनिंग, दो बार कार्डियो करती हूं और एक दिन व्यायाम से छुट्टी लेती हूं."

यह भी पढ़ें: रातों की नींद उड़ाने वाली आदतें, सिर्फ मोबाइल नहीं, ये 5 कारण भी हैं जिम्मेदार

क्या था उनका पूरा वर्कआउट रूटीन?

सोमवार: लेग्स एक्सरसाइज

1. स्क्वैट्स

2. लंजेस

3. काफ रेज

4. वॉल स्क्वैट्स

5. हिप थ्रस्ट

मंगलवार: एब्स एक्सरसाइज

1. प्लैंक

2. क्रंच

3. बाइसिकल क्रंच

4. वी-अप्स

5. रशियन ट्विस्ट

यह भी पढ़ें: यूरिक एसिड को शरीर से निचोड़कर बाहर निकाल देगा इस चीज का पानी, जान लें इस्तेमाल करने का तरीका

बुधवार: आर्म्स एक्सरसाइज

बाइसेप कर्ल

हैमर कर्ल

ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन

डेडलिफ्ट

गुरुवार: पीठ और कंधे

1. लेटरल रेज

2. शोल्डर प्रेस

3. बेंट ओवर रो

4. श्रग

5. फ्रंट रेज

शेष दो दिनों के लिए कार्डियो, जिसमें हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) शामिल है.

आराम और रिकवरी के लिए हफ्ते में एक बार कोई वर्कआउट नहीं.

उन्होंने यह भी बताया कि वह प्रत्येक व्यायाम के 3 सेट करती हैं और उनका वर्कआउट लगभग 40 मिनट का होता है, जिसमें वार्म-अप और स्ट्रेचिंग व्यायाम शामिल हैं. उन्होंने आगे कहा, "मैं अपने वर्कआउट को रिकॉर्ड करती हूं, जिससे मुझे अपना पोस्चर सही करने में मदद मिलती है."

घर पर वर्कआउट को प्रभावी कैसे बनाएं? (How to Make Workouts At Home Effective?)

1. आसान टारगेट बनाएं

खुद को प्रेरित रखने के लिए आसान टारगेट बनाएं. लक्ष्य एक फिक्स्ड नंबर में किलो वजन कम करना या हर हफ्ते में एक निश्चित संख्या में वर्कआउट पूरा करना हो सकता है.

2. व्यायाम का सही तरीका चुनें

कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का कॉम्बिनेशन आपको वजन कम करने में मदद कर सकता है. हाई-इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग (HIIT) खासतौर से प्रभावी हो सकती है, क्योंकि यह कम समय में कैलोरी बर्न करने में तेजी लाता है.

3. एक शेड्यूल बनाएं

निरंतरता बनाए रखने के लिए अपने वर्कआउट का प्लान बनाएं. इससे आपको अपनी डेली लाइफ में व्यायाम को प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी.

यह भी पढ़ें: पेट का मोटापा घटाने के लिए रोज सुबह खाली पेट पीनी चाहिए ये चीज, 1 महीने में दिखने लगेगा फर्क

4. उपकरणों का उपयोग करें

कुछ बुनियादी उपकरणों, जैसे रेजिस्टेंस बैंड, डम्बल या योगा मैट में निवेश करें. ये आपके वर्कआउट में विविधता और तीव्रता ला सकते हैं.

5. सही खाएं

प्रभावी वजन घटाने के लिए अपने वर्कआउट को साबुत फूड्स, लीन प्रोटीन और भरपूर मात्रा में फलों और सब्जियों से भरपूर बैलेंस डाइट के साथ शामिल करें.

6. अपने शरीर की सुनें

यह जरूरी है कि आप अपने शरीर की बातों पर ध्यान दें. चोट से बचने के लिए अपने वर्कआउट को एडजस्ट करें और सुनिश्चित करें कि आप जरूरत से ज्यादा व्यायाम किए बिना खुद को चुनौती दे रहे हैं.

How to Manage Your Mental Health: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Parenting तक हर जरूरी बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)